Levedyktige i Norge?

Mindretallet i rovviltnemndene på Østlandet har skrevet et åpent brev til statsråd Rotevatn med spørsmål om hvem han lytter til.

Det gjelder nemndenes vedtak om uttak av ulv, og mindretallet mener at statsråden bør lytte til dem. Jeg vil i det følgende ta opp ett av argumentene for litt mer grundig gjennomgang.

«Vi mener at det å ta ut 32 ulv innenfor sonen vil kunne bidra til at ulvebestanden i Norge ikke lenger er levedyktig», skriver mindretallet. Det er ganske friskt av folk som understreker at vi må lytte til fagfolkene, å benytte seg av uttrykket «levedyktig i Norge».

Miljødirektoratet har nettopp svart Klima- og miljødepartementet at en levedyktighetsanalyse av den norske delbestanden av ulv ikke er «meningsfylt». Derfor vil ikke forskerne ta på seg det oppdraget som departementet for to år siden ba om å få utført.

Det er bra at direktoratet endelig uttrykker seg i klartekst om dette begrepet, som har ridd norsk rovviltforvaltning som en mare i over 30 år. Og som står sentralt i de fortolkninger av Bernkonvensjonen som ble lirket på plass da de grunnleggende føringene ble lagt.

Det tok litt tid før politikerne ble med på at vi hadde forpliktet oss til å bygge opp genetisk levedyktige bestander av ulv i Norge. Men med det ulykksalige vedtaket som flertallet av norske parlamentarikere sluttet seg til under Nordisk Råds sesjon i Reykjavik i 1990, var det meste gjort.

Etter at et snaut stortingsflertall hadde godkjent den andre rovviltmeldinga i juni 1997 gikk statssekretæren i Miljøverndepartementet ut mot et innlegg av meg i Aftenposten hvor jeg hevdet at Norge ikke var forpliktet til å ha en egen levedyktig bestand av ulv i Norge. Og han ble omfavnet av talsmannen for miljøbevegelsen, Viggo Ree, som skrev:

«Dette faktum er slått fast på juridisk hold i en rekke kretser og danner en vesentlig del av grunnlaget for regjeringens rovviltmelding».

Og det hadde han jo rett i - bortsett fra at «faktum» bør skiftes ut med «falsum». Og tradisjonen er videreført av norske jurister som Mads Andenæs og Ragnhild Sollund.

At den norske regjeringsadvokaten i 2001 klarte å overbevise en norsk rett om at Norge aldri hadde forpliktet seg til å bygge opp en egen nasjonal bestand av ulv, unngår de å nevne. Kjennelsen gjorde, fra myndighetenes side sett, sin tjeneste der og da ved å åpne for uttak av ulv i Norge, men var aldri ment som en reversering av tidligere overgrep.

Jeg synes at Arne Haabeth, Benedicte Lund, Lise Hagen Rebbestad og Haakon Riekeles skal utvide sin kunnskapshorisont med de eksemplene på levedyktighetens inntog i norsk rovviltforvaltning som jeg her har nevnt – og gjerne flere. Det kan by på flere overraskelser.