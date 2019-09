Leve demokratiet

Jeg opplever at lederen i Nationen 24. september er for lite nyansert, tilknyttet hva som er viktig for utøvelse av demokrati i et lokalsamfunn. Det å plukke elementer fra et intervju med meg og ta dette ut av sin kontekst, synes jeg gir et uriktig bilde av innbyggerne i Klæbu.

Som ordfører i Klæbu har jeg ledet utredningen av et «Nærmiljøråd» som skal opprettes når Klæbu slås sammen med dagens Trondheim kommune. Nærmiljørådet skal bestå av representanter for lokale lag og foreninger, og de skal ha rett til å høres i saker av lokal betydning.

Det mine innbyggere har vært opptatt av i denne utredningsprosessen er at Klæbu fortsatt skal være et attraktivt lokalsamfunn i den nye kommunen. Vår tradisjonelle festkonsert på 17. mai, vår kulturuke og et julepyntet Klæbu sentrum, er eksempler på arrangement som innbyggerne sier de verdsetter og som gir de en følelse av tilhørighet. Min erfaring er at denne type møtearena er nødvendig for å knytte innbyggerne sammen til sterkere felleskap. Derfor er arrangement og gode møteplasser viktig, demokratiet utføres ikke bare i kommunestyresalen.

Det betyr ikke at mine innbyggere er likegyldig til medbestemmelse, lokaldemokrati og utviklingen av vår nye felles kommune. Jeg vet at mine innbyggere er skuffet over at Klæbu ikke er representert i politisk- og administrativ ledelse i Nye Trondheim kommune. Dette har jeg gitt uttrykk for ved flere anledninger uten å bli lyttet til. Når begge kommuner ikke er tilstrekkelig ivaretatt i etableringen av ny felles kommune mener jeg en viktig verdi går tapt. Jeg må akseptere at det å være i mindretall i en kommunesammenslåingsprosess også er en del av demokratiet- det er flertallet som bestemmer.

Klæbu skal bli den beste bygda i by`n! Vi er stolte av og vil ta vare på våre kvaliteter knyttet til det å være ei bygd. Samtidig er vi utrolig glade i byen vår Trondheim og alt det den har å by på.