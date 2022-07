Andreassens «plan» for å temme inflasjonen er ikke gjennomførbar i det praktiske liv.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I et tilsvar til mitt innlegg 6/7, hevder sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen at det neppe er mulig å drive et verre vanstyre enn det vi gjør i dag. Han påpeker videre at nær uendelig mye av helse-, omsorgs- og undervisningstjenester, kan kjøpes i utlandet, noe som i neste omgang kan lette presset i økonomien her i landet og dermed redusere prisveksten.

Disse betraktningene kan ikke stå uimotsagt:

* Det ser i det minste ut til at Andreassen og undertegnede er enige om at vedvarende (høy) inflasjon vil være skadelig for landets økonomi, og også gjøre forholdene vanskeligere for folk flest. Myndighetene må ut fra dette fremme tiltak som motvirker inflasjon.

* Det er også lett å være enig med Andreassen når han viser til at det skjer en betydelig sentralisering, noe som gjør seg utslag i at de store byene vokser (særlig Oslo-området), mens mange landdistrikt vil få befolkningsnedgang. Om dette i seg selv er inflasjonsdrivende, er vel imidlertid mer usikkert.

* Imidlertid blir det noe luftig, når Andreassen mener at presset i økonomien kan avhjelpes ved å kjøpe titusener av sykehjemsplasser og undervisningstjenester i utlandet. For det første er det høyst usikkert om den eldre garde vil akseptere å bli sendt til Øst-Europa, eller andre steder, når pleiebehovet melder seg.

Det eksisterer heller ikke noe velutviklet marked for slik tjenester. Undervisning, forskning og utvikling, hører sammen. Det er neppe hensiktsmessig, eller særlig smart, å bygge ned nasjonale miljø, for så sende ressurser og elever/studenter, til utlandet.

* Andreassen viser til at overskuddet i statsbudsjettet, når en tar hensyn til inntektene fra oljesektoren, vil utgjøre cirka 600 mrd i inneværende år. Underforstått – vi kan kjøpe hva det måtte være i utlandet.

Det har vært bred enighet om at inntektene vi får ved å selge olje og gass (en ikke fornybar ressurs) ikke kun tilhører den generasjonen som lever i dag. Av den grunn har skiftende regjeringer holdt fast ved den såkalte «handlingsregelen». Det tilsier at en bruker avkastingen av pensjonsfondet i de årlige budsjettene, mens inntektene for øvrig legges til fondet.

Dette vil bidra til at også kommende generasjoner får nytte av oljeinntektene. Jeg vet ikke om det er dette Andreassen sikter til når han beskriver et «vanstyre». Uansett – denne forvaltningen av oljeinntektene er en dyd av nødvendighet. I følge Regjeringens Perspektivmelding fra 2021, er i realiteten velferdsstaten slik vi kjenner den i dag, underfinansiert.

For å møte økningen i utbetalinger gjennom folketrygden, og merutgiftene som følge av en stadig eldre befolkning, må man i tidsrommet fram mot 2030, enten øke skattene, eller nedprioritere andre sektorer, for å komme i mål. Det blir da noe overfladisk å foreskrive en løsning som innebærer øket offentlig pengebruk, med bakgrunn i ett enkelt år, der inntektene fra olje og gass er ekstraordinært store.

* Det følger av dette at det finnes ikke noen resept som kan skrives ut, og som gir en smertefri medisin som kjapt kan stagge prisstigningen. Det er åpenbart at et rentenivå ned mot 0, som for øvrig ble satt for å opprettholde aktiviteten i økonomien under en pandemi, ikke er egnet når det nå er nødvendig bremse etterspørselen.

Det var nok derfor riktig av Norges Bank å øke styringsrenten. Men det er uhyre viktig at myndighetenes virkemiddel drar i samme retning. Derfor må også det offentliges pengebruk dempes, når det kommer til budsjettet for 2023.

Andreassens «plan» for å temme inflasjonen er ikke gjennomførbar i det praktiske liv.