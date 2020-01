Leterefusjonsordningen har gått ut på dato

I 2005 ble leterefusjonsordningen innført. Kort fortalt gir den muligheten for at selskaper som foreløpig ikke går med overskudd kan få refundert skattefradraget for letekostnader allerede året etter.

Målet med dette var flere selskaper og større mangfold på norsk sokkel, som igjen kunne bidra til økt petroleumsaktivitet. Nå, 15 år senere, er ordningen moden for å vrakes.

En ting må være klinkende klart: Norge støtter opp om Parisavtalen og togradersmålet. Utslippene i 2030 skal reduseres med 40 prosent sammenlignet med 1990-nivå, og i 2050 skal vi være et lavutslippssamfunn.

I en framtid der vi når disse målene må vi gjøre oss mindre avhengige av olje og gass. Det gjelder både med tanke på transport og daglig forbruk, men også i den nasjonale økonomien. Da er det kortsiktig å fortsette letingen etter nye olje- og gassfelt, og attpåtil bruke skattekroner på dette.

Både etterspørselen etter og tilgangen på olje og gass etter hvert vil gå ned, da de er ikke-fornybare ressurser. Det kan fort ta 10 til 15 år fra funn til start på utvinning – denne tiden har vi rett og slett ikke om vi skal overholde klimaforpliktelsene våre.

Pengene som brukes på leterefusjon kunne i stedet ha blitt brukt på framtidsrettet, grønn teknologi, og bidratt til at Norge ble ledende innenfor feltet. Bare i 2018 delte staten ut 3,4 milliarder kroner i leterefusjon – noe som til sammenligning var nesten sju ganger så mye som regjeringen tilførte klimafondet Nysnø i 2019.

Norge er en ledende nasjon på vannkraft, vi har av de beste vindforholdene i Europa og vi har ressurser til å produsere mye bioenergi. Solceller på hustak kan gi oss enda en grønn energikilde. I tillegg har vi bedrifter som ønsker å starte opp arbeidet med klimateknologi som karbonfangst og -lagring, som Fortum på Klemetsrud og Norcem i Brevik. Det som nå mangler er kapitalen til å satse – den har vi, men vi bruker den i stedet på en lite framtidsrettet næring – nemlig olje og gass.

Det snakkes varmt om grønn omstilling i festtaler og i debatter. Nå er det på tide at handlingen blir til ord. Ved å fjerne leterefusjonsordningen og vri midlene over på grønne investeringer, viser vi tydelig at vi ønsker en reell omstilling. Når vi skal se framover er det ikke petroleumsnæringen som trenger den største risikoavlastningen, men de grønne næringene.

Denne grønne omstillingen er ikke bare nødvendig for å nå klimamålene, men også for at Norge skal kunne ha de beste mulighetene til å gjennomføre en omstilling fra svart til grønn økonomi på våre egne premisser.

Om vi venter på at markedet skal ta over, mister vi en god del av styringen selv – noe som kan få store konsekvenser for norsk næringsliv og landets økonomi. Olja har gitt oss mye, men nå gjelder det å se framover og skape det vi skal leve av når oljealderen tar slutt.