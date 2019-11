Ingen ledere fra Tine, staten, Norges Bondelag eller NBS for den del, har hittil offentlig problematisert det faktum at de som leier kvote som utgår i 2020 blir utsatt for et annet regime enn de som leier kvote som går ut et annet år. Dette er ikke likebehandling, men forskjellsbehandling basser på tilfeldigheter.

Hvorfor en skal stille seg til for hogg ved å konkretisere problemstillingen ved å vise til egen gård, må en lure på når en leser ulike kommentarer på såkalte sosiale media.

Ikke engang på gruppen «Venner av norsk landbruk» på Facebook er en i stand til å føre en vettug diskusjon. Oppsummert; «Den som har leid kvote har seg selv å skylde for at det kom en oppkjøpsordning i 2020.»

Med dette fremmes for siste gang et par offentlig spørsmål, denne gang til Tine. De ansvarlige i faglag og stat har gjømt seg, og forblir der ser det ut til. Tine har imidlertid ikke vært med i forhandlinger og har bare gitt råd til partene underveis. Kanskje kan de da mene noe?

Er Tine fornøyd med at deres eiere blir behandlet så ulikt? Hvem mener Tine blir hardest rammet økonomisk av produksjonstapet og er det noen vesentlig forskjell på de ulike produsenter?

Hva mener Tines leder med at løsningen ligger i kontakt mellom leier og utleier, slik hun er referert på ABC nyhetene?