Eggkartongen viser glade høner i sola. Glossy nettsider har bilder av kyllingen under blå himmel. Noen merkevarer har vesentlig bedre dyrevelferd enn konkurrentene, men mange bare later som. Hvordan unngår du å bli lurt av grønnvasking når du handler mat?

Såkalt «grønnvasking» av dyrevelferd er når en merkevare fremstilles som om å utmerke seg på dyrevelferd, uten at dette er sant. Noen bruker store ord og glansbilder, til tross for at de kun følger lovpålagte minstekrav. Andre har gjennomført små endringer, men skryter disse opp i skyene.

Grønnvasking gjør det vanskelig for oss forbrukere å forstå hvilke merkevarer som faktisk er det beste valget. Dyrevernalliansen har undersøkt slik grønnvasking i matbutikken. Ved å kjenne noen typiske metoder, kan du kanskje unngå å bli lurt på din neste handletur.

Ofte benyttes idylliske bilder og historier som ikke gjenspeiler hvordan dyrene faktisk lever. Det kan være tegninger eller iscenesatte fotografier der dyrene er plassert i naturskjønne omgivelser. Spør deg selv om disse er representative. De fleste norske husdyr holdes inne i trange fjøs hele livet. Dersom merkevaren virkelig innebærer velferdsforbedringer, vil fakta om dette stort sett alltid være lett tilgjengelig.

Vakre ord kan også brukes til å skape inntrykk av at dyrevelferden er god. Reklamen fremhever typisk at bonden har familie eller at merkevaren har lokal tilknytning. La deg ikke lure til å tro at dette har noe med dyrevelferd å gjøre.

Selve navnet på produktet kan brukes til å gi falskt inntrykk av å være dyrevennlig. «Solegg» og «Gla ́gris» gir inntrykk av at dyrene har hatt det bra. Her bør du etterspørre fakta. Hvilke konkrete ting er forbedret for å gjøre grisen glad? Har høna som la egget faktisk sett sola?

Grønnvasking skjuler dyrenes faktiske levekår, fratar forbrukeren makt til å gjøre informerte valg og gjør det vanskelig for bøndene som faktisk satser på bedre dyrevelferd å skille seg ut i mengden. Dyrevernalliansen jobber for å påvirke matbransjen til mer redelig markedsføring.

I mellomtiden håper vi at eksemplene over kan komme til nytte på din neste handletur. For at flere dyr skal få et liv verdt å leve, er vi avhengig av at færre forbrukere blir lurt i matbutikken.