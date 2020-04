Legg til rette for god matforsyning

De første dagene etter at regjeringen strammet inn smittevernreglene, var det tendenser til hamstring av dagligvarer. Det var det ingen grunn til da, og det er det ingen grunn til nå. Til og med i vår største krise etter krigen går handel og transport. Men fulle matvarehyller kommer ikke av seg selv.

Selv om det fortsatt innimellom er noen tomme hyller i enkelte butikker, er utvalget i tilnærmet tilbake til normalen etter noen elleville dager midt i mars. I et overflodssamfunn som vårt, tar vi det for gitt at utvalget av både fersk- og tørrvarer til enhver tid skal være stort og fristende.

Dermed tar vi også for gitt at alle leddene bakover i verdikjeden til enhver tid fungerer optimalt - at maten kommer seg raskt og effektivt til forbrukerens bord. Og maten gjør jo faktisk det, både i normale tider og i ekstraordinære tider, men den kommer seg naturligvis ikke dit av seg selv. Den kommer dit fordi mange gjør en god jobb. Og i tider som dette, fordi noen står på ekstraordinært mye.

En nasjonal og lojal oppslutning om strenge smittevernregler har vært og er avgjørende for at kurven over antallet koronasyke skal flates ut. Det har våre medlemsbedrifter tatt på alvor og reglene følges. Men det er ingen tvil om at reglene skaper utfordringer. Produksjonslinjer er ikke konstruert for regler om to meters avstand mellom operatørene.

Planting hos grønnsaksprodusenter er ikke planlagt etter regler om to ukers karantene for utenlandske sesongarbeidere. Produksjonen av pizzasaus trenger tomater fra Sør-Europa for å mette norsk pizzahunger, samtidig som både franskmenn og kinesere vil ha norsk laks til middag.

Sjømat Norge og NHO Mat og Drikkes medlemsbedrifter er klare for å stå på for å sikre fulle hyller også i ukene og månedene som kommer, men da må bedriftene sikres nødvendig arbeidskraft og sikres at forsyningslinjene er åpne og effektive både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gartnerne og fiskemottak må få inn sine erfarne arbeidslag fra Polen, Vietnam og Litauen og samtidig få mulighet til fylle på med permitterte fra andre sektorer. Ansatte må få dra på jobb i nabokommunen og trailere må få krysse både kommunegrenser og Svinesund enkelt og effektivt. Hvis ikke blir det over tid bli mer krevende å fylle hyllene.