Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Dette gir grunn til harme og krav om en realt løft i inntekter og lønninger i jordbruket. Samtidig med at bondeyrket har sakket akterut lønnsmessig har norske bønder bygd opp verdifulle samvirkebedrifter som forvalter store verdier på vegne av bøndene.

De mest verdifulle er Tine og Felleskjøpet. Felleskjøpet sitt formål er å styrke medlemmenes, altså bøndenes økonomi på kort og lang sikt. Tine sier at de skal bidra til det gode liv for bonden. I hvilke grad Tine og Felleskjøpet når disse målsettingene krever en større diskusjon, men når det gjelder topplederne i de to samvirkeforetakene har de alle muligheter til å leve det gode liv.

Les også: Tine vil satse mer på lokal og kortreist mat

Ifølge årsrapportene for 2020 hadde konsernsjefen i Felleskjøpet en lønn på 3.576.000, mens konsernsjefen i Tine hadde en lønn på 4.095.355 kroner. I tillegg kom pensjonsforpliktelser og gunstige avtaler ved eventuell fratredelse av stillingen. I årsrapporten oppgir Tine at det er 11 personer i konsernledelsen med lønn over 1.000.000 kroner. Dette betyr at de to topplederne hadde en lønn som var omkring 10 ganger større enn det eierne deres har.

Annonse

Topplederlønningene i Tine og Felleskjøpet har vært høye lenge. Mitt spørsmål til eiere og styre blir da om det ikke vil være fornuftig å sette ned disse lønningene? Hva om eierne satte et tak på lederlønninger til det landets statsminister får i lønn? Hvordan kan de lavtlønte eierne av de to samvirkebedriftene over tid være med på å gi av sine knappe midler til ledere med en lønn som er hinsides høy i forhold til hva en bonde kan tjene?

Les også: Tine hemmeligholder lederlønn og årsrapporter i eget milliardselskap

Når bøndene krever høyere inntekter og lønninger er det naturlig nok staten og markedet de henvender seg til. Samtidig vil det styrke bøndene om de selv viser at de er i stand til kontrollere lederlønningene i de bondeide bedriftene. Hvis de ikke er i stand til det så er de med på bidra til den økende ulikheten i samfunnet.

En grunn til den økte ulikheten er nettopp at ansatt ledere de siste 20 årene har klart å overbevise sine styrer at de skaper verdier som langt overgår hva bønder og andre arbeidsfolk kan få til. Det er opp til bøndene som eiere i samvirkeforetakene og deres representanter i styrene, om de vil være en del av løsningen for å redusere ulikhetene, eller om de vil fortsette å være en del av problemet.