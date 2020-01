Led oss ikke inn i kvoteleie, Bollestad

Diskusjonen har et utall forskjellige sider, alt etter hvor mange bønder eller politikere du orker å spørre. Noe av det viktigste å få til med denne negative nedskaleringa, er å finne fram til ei ordning for framtida.

Ei ordning vi kan leve godt med, som sikrer den viktige reguleringa i markedet samtidig som vi dekker etterspørselen etter melk.

Det er på tide å snu den negative saken til noe positivt. Da blir det helt feil å føre mer kvote inn i leiemarkedet. Kvoteleie er et usikkerhetsmoment i melkeproduksjonen som tapper næringa for kapital. Det er ikke riktig at den aktive bonden skal fø på de som går ut av næringa.

Skal vi få ei kvoteordning for framtida bør det etter min mening settes tydelige begrensninger på kvoteleie, og muligheten for privat omsetning av kvoter må opphøre. Da kan vi få til ei ordning som gagner den aktive bonden samtidig som det blir lettere for ungdom uten stor kapital å komme seg inn i næringa. D

et må gjøres en jobb med dette i næringa, for at vi sammen kan skape ei god ordning. Det pågår en sak om dette i bondelaget, her må de konstruktive ideene komme frem.

Ønsker med dette å utfordre deg, Olaug Bollestad, til å komme med framsynte løsningsforslag som dekker den aktive bondens behov for lavere utgifter og bedre inntjening mens bonden faktisk er i næringa, og la andre ordninger ta seg av pensjonen.