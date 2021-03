Etter at kravet vart vedtatt så tidleg som i 2004, har ein stadig utsett gjennomføringa. Heile 60 prosent av kufjøsa i dag er båsfjøs, og det seier seg sjølv at gjennomføringa av dette er ei massiv utfordring.

Ei viktig årsak til denne situasjonen er at det vart finansiert og bygt båsfjøs lenge etter at alle andre land hadde slutta med det. Både som bruksutbyggar og bygningsplanleggar i mindre målestokk opplevde eg ein sterk motvilje mot bygging av lausdriftsfjøs på 1980-90 talet.

På bruk med normal storleik på 10-20 kyr vart det vurdert som uforsvarleg kostbart og arealkrevjande, berre dei største bruka kunne ha lausdrift. Det var faktiske det offentlege rådgjevarapparatet og Statens Landbruksbank som var mest imot. Ein vart mest sett rart på når ein argumenterte for lausdrift.

Dette førte til at berre eit fåtal tok kampen mot systemet og fekk sine planar igjennom. Andre måtte akseptere rammevilkåra av redsle for å misse finansiering eller kvote.

Dei aller fleste kufjøsa som vart bygt før tusenårsskiftet vart difor båsfjøs. Dette meiner eg er ei viktig årsak til at ein i norsk landbruk har eit ekstremt stort tal båsfjøs som no vert eit stort problem.

På denne bakgrunn har staten eit stort ansvar for situasjonen og dermed eit ansvar for å sette inne ressursar for å gjennomføre lausdriftskravet. Difor er det gode grunnar til å bruke sterke økonomiske verkemidlar slik at flest mogeleg bønder kan få til ei overgang frå båsfjøs til lausdrift i staden for å legge ned.

Då kan eit lausdriftstilskott til ombygging vere eit godt forslag.