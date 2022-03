Lausdrift og dyrevelferd

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Live Kleveland og eg er nok samd i mangt, men ikkje i utviklinga synest det som. Og eg blir nok tillagt meiningar eg ikkje har.

Det som skremer meg, er det ho nevner om eit utvalg nedsett i 2008, om lausdriftkravet. Dei meinte at utviklinga går mot større buskapar. Ja, dessverre når ikkje eingong landbruket sjølv kan stå samla imot denne avviklinga, så er det store krefter for det. Men dyrevelferd går det an å forbetre på mindre bruk også!

Dette dreier seg dessutan ikkje berre om dyrevelferd, som kan vera god eller dårleg uansett fjøstype.

Har Dyrevernalliansen fått med seg kva for eit ras av nedleggjingar dette lausdriftkravet vil føre med seg? Det skal til eit kjempeløft økonomisk for at dei minste kan ha råd til ombyggjing. Utan det, vil vi miste mykje av den siste rest av seterbruk, og jordbruksdrift i mange bygder.

At kyr i lausdrift, lever i snitt berre til dei blir 5 år, nevner ikkje Kleveland i sitt innlegg. Eg har lausdriftsfjøs i nærleiken her vi bur, og veit at dyra har det godt. Så der er vi ikkje usamde. Men generelt ser ein lite til kua ute ved mange slike. Det er ofte lite beiteareal rundt mange nye fjøs, og mange har lagt ned seterbruket ved omleggjinga.

Nå er det lausdriftkravet for kua som har stort fokus. Dyrevernalliansen vil nok snart også setja fokus på sauehald som vi driv med. Eg kan godt seie at mange både gamle og nye sauefjøs kunne vore utforma annleis med tanke på dyra og mosjon til dømes. Men dyra kan ha det godt likevel! Med tanke på økonomien også i sauehaldet, kan det bli mange som må slutte om nye krav til dyrevelferd kjem.

Så eg ber innstendig Dyrevernalliansen og alle andre, om å tenkje seg om ein gong til. Det fins fleire «vegar til Rom» også i denne saken! Nedslakta buskapar og nedlagte gardsbruk har vi meir enn nok av. Men ikkje levande landskap med folk, dyr og matproduksjon!