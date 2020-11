Langtrekkende luftvern – når?

Luftmilitært Samfund (LMS) registrer at regjeringen ikke vil satse på langtrekkende luftvern.

Regjeringen velger å neglisjere de klare og entydige anbefalingene fra både nåværende og tidligere forsvarsjef om å satse på langtrekkende luftvern nå, ikke om ti år. De står fast på at denne viktige kapasiteten skal utsettes til etter 2028. All erfaring tilsier da at langtrekkende luftvern ikke vil være operativt før på 2030-tallet engang.

De viktige mottaksområdene for alliert hjelp vil frem til 2030-tallet ikke bli tilfredsstillende forsvart mot trusler fra luften. Dette kan vise seg å bli svært kritisk.

Regjeringen er her villig til å ta en betydelig risiko som setter hele vårt forsvarskonsept på spill; behovet for alliert hjelp. Når Regjeringen ikke er villig til å beskytte et slik mottak vil det kunne oppstå tvil om at våre allierte faktisk vil og kan komme Norge til unnsetning hvis krisen oppstår.

Hvorfor skal våre allierte være villige til å ofre sine beste kvinner og menn når vi selv ikke er villige til å etablere et helt nødvendig forsvar for nettopp å sikre de i en slik hjelpesituasjon?

Videre sier Regjeringen nei til å sikre den dyreste investeringen som noen gang er gjort i det norske forsvar. Uten et tilstrekkelig luftvern vil ikke våre kampfly sikres operasjonsfrihet. Det er naivt å tro at flyene ikke vil ødelegges der de er aller mest sårbare, nemlig på bakken. Å bruke nærmere 100 milliarder på kampfly kan dermed vise seg å være helt bortkastet hvis viljen til å sikre denne investeringen ikke er til stede.

Når investeringen nå skyves ut i tid er det viktig at tiden benyttes fornuftig i årene frem til en anskaffelse. En forutsetning for all investering i militære kapasiteter, er personell med rett kompetanse til rett tid. Derfor må det komme en satsing på utdanning og kompetanse innenfor nettopp langtrekkende luftvern. Dette er et kompetanseområde Norge for tiden ikke har på operativt nivå.

I den kraftige omstillingen på 2000 tallet som bl a medførte en reduksjon av 5000 personell i Forsvaret, forsvant en betydelig del av luftvernkompetansen. Tiden er overmoden for igjen å gå den lange veien med å bygge opp en fullverdig kompetanse i bredde og dybde – start nå!