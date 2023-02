Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I eit innlegg i Nationen skriv Jostein Ims at eplesorten Rubinstep er uegina til langtidslagring. Me ynskjer å nyansere dette biletet.

I Noreg vert det drive ei aktiv utprøving av nye eplesortar. Vekstsesongen vår er kort og sortane må vera tilpassa det delvis tøffe klimaet vårt. Det aller viktigaste er at epla vert modne i den tida me har med nok ljos og høg nok temperatur til at epletrea driv fotosyntese.

Nibio Ullensvang gjer utprøving av eplesortar med årlege løyvingar frå Landbruks- og matdepartementet. Målet med utprøvinga er å finna gode sortar som kan dyrkast i vårt klima. Det neste steget er å finna ut om dei passar i marknaden. Det arbeidet vert gjort av ulike aktørar.

Eplesorten Rubinstep vart først funne eigna til dyrking i Noreg i den vanlege sortsprøvinga. Sorten har høgt avlingsnivå og jamn kvalitet. Rubinstep var så den einaste sorten tilrådd etter ei utprøving i større skala i ulike delar av landet. Spesielt i Telemark vart det satsa sterkt på sorten.

Å kunne ha eit eple som tolte langtidslagring og sal utover vinteren var hovudgrunnen til det. Telefrukt AS har langtidslagra Rubinstep i fleire år no, og eplesorten er å finna i mange butikkar i heile landet frå desember til februar. Forsøk i mindre skala ved Nibio har vist at lagringa kan skje til mars utan risiko for kvalitetstap og skadeutvikling. Også andre sortar som Raude variantar av eplesorten Elstar kan lagrast under kontrollerte gasstilhøve til mars.

Framover vil me prøva langtidslagring av andre sortar også.

Kva for ein eplesort ein forbrukar likar kan variera med ulike faktorar som alder og forventningar til korleis eit eple skal smaka. Sorten Rubinstep har kome godt ut i ein smakstest gjort av Nofima. Ved Nibio Ullensvang vart det gjort smakstestar av langtidslagra eple i mars 2022.

Både sorten Rubinstep og ein raud variant av Elstar kom godt ut i undersøkinga. Eple som hadde vore på eit lager med kontrollert atmosfære var både friskare i smaken og sprøare i fruktkjøtet enn dei som hadde vore på eit vanleg ventilert kjølelager.

Etter ei lang lagring på kjøl har epla litt mindre tid til omsetning enn etter ei kortare lagring. Dette sjølv om det har vore brukt teknikkar som å kontrollera oksygeninnhaldet i lagerlufta slik at modningsprosessane går seinare. Vårt råd til forbrukarar som likar norske eple er difor; spør butikkpersonalet om når dei fekk epla inn.

Dess kortare tid det er sidan epla kom inn i butikken, dess friskare smakar epla. Spør dei gjerne også om epla har stått kaldt om natta. Eple som står i varme butikkar vert fort mjuke og kjedelege i smaken.

I vinter finn de nok berre norske eple av sorten Rubinstep i butikkane, men neste år eller året deretter er det kanskje andre sortar å velja i. Det er ingenting som slår smaken av norske eple med balansert syrleg-søt smak og sprøtt fruktkjøt! Rubinstep er ein av dei gode eplesortane som toler langtidslagring.