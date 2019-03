Lange kabler koster mye

Med «å kutte» mener hun vel å stanse kabelprosjektet North Connect, mellom Sima kraftverk i Hardanger og Peterhead nord for Aberdeen i Skottland.

Den første sjøkabelen ble lagt mellom Agder og Jylland, så den er relativt kort og «billig», sammenlignet med de som nå skal legges til Tyskland og til England. Med kabel til/fra Agder, og hovednettforbindelser også i to andre retninger, kunne danskene satse mye på vindkraft. Selv om den kraftproduksjonen er ujevn og upålitelig.

Annonse

Skottland ligger ut mot Atlanterhavet, og er nok det Nordsjølandet som har de beste mulighetene for produksjon av vindkraft. Skottland så vel som Danmark trenger sterke nettforbindelser til andre land, for å balansere (jevne ut) temmelig ujevn produksjon av vindkraft. Med store installasjoner – bl. a. ute på Doggerbank – blir det noe vindkraft også i England, så kraftproduksjonen vil variere noe med vindstyrken også der. Derfor trenger Skottland sterk nettforbindelse til Norge, og helst til Sima kraftverk, som er dimensjonert for ujevn produksjon.

I 2011 ble det utarbeidet rapport om sterk samkjøring av norsk vannkraft og vindkraft i andre Nordsjøland, med tittelen «Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk». Hensikten med denne rapporten var å vise hvordan vannkraftsystemet kan rustes opp for slik samkjøring, med et antall nye pumpekraftverk og et antall nye «effektverk», ved siden av eksisterende kraftverk i utbygde vassdrag. På kart er det tegnet inn enda flere kabler under Nordsjøen enn de som nå er aktuelle.

Westgaard-Halle legger vekt på at det med sjøkablene som nå er aktuelle blir mulig å importere mye kraft, i år med lite nedbør og kald vinter. Da blir det også mulig å eksportere mye kraft, i år med mye nedbør og mild vinter. Det er rimelig å anta at det vil koste noe mer å legge de lange kablene under Nordsjøen, enn det ville koste å sikre kraftforsyningen med større vannmagasiner. Det ville si tilleggsregulering av Mjøsa og andre sjøer på Østlandet, og flere flerårsmagasiner som Blåsjø og Bygdin oppe i fjellheimene. Denne merkostnaden blir vel rimelig i forhold til landskapsinngrepene som da unngås?

Undertegnede mener at de lange kablene under Nordsjøen må brukes til flere formål, for å bli forsvarlige som investeringer: Det viktigste formålet med disse kablene blir å sikre kraftforsyningen til andre land ved Nordsjøen, når de får stor men ujevn og upålitelig produksjon av vindkraft der. Derfor bør leggingen av lange sjøkabler til Tyskland, England og Skottland følges opp med bygging av flere pumpekraftverk og «effektverk», som antydet i den nevnte rapporten.