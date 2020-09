Landbrukssamvirket og «Neste trekk»

Landbrukssamvirket blei danna for at bøndene skulle få ein rettferdig pris for produkta sine og ta del i ei rettferdig velstandsutvikling. Då måtte ein organisere eigarskap og økonomi på ein alternativ måte.

Sist måndag la NHO fram rapporten «Neste trekk», eit vegkart for framtidas næringsliv. Rapporten tek til orde for senke skattane, privatisere offentlege tenester, «hegne om EØS-avtala og støtte viktige internasjonale institusjonar som WTO og EU»!

Annonse

Dette er stikk i strid med interessene til den norske bonden.

Landbrukssamvirket har deltatt i bedriftspanelet som har medvirka i arbeidet fram mot «Neste trekk» og styreleiar i Nortura, Trine Hasvang Vaag, sit til og med i NHO sitt representantskap.

Norske bønder har sjølvsagt ikkje felles politiske interesser med søkkrike eigarar og direktørsjiktet i det norske næringslivet og landbrukssamvirket må framleis stå for eit alternativ mellom stat og marknad.

Stiller styreleiarane Marit Haugen i Tine, Trine Hasvang Vaag i Nortura og Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet seg bak denne rapporten? Er «Neste trekk» vegkartet for framtida for landbrukssamvirket og for norske bønder?