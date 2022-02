Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Nationen 1. februar forklarer Bondelaget i fem punkt kvifor dei ikkje vil ha tilleggsforhandlingar. Vi synest det er synd dei ikkje ville stå saman med Norsk Bonde- og Småbrukarlag om dette kravet.

Det er rom for tilleggsforhandlingar i hovedavtalen. Vi meiner det er viktig å få på plass ei ordning som tar høgde for dei ekstraordinære kostnadane til ei næring som frå før har låge marginar. Det er mange som treng å vite at det kjem ekstra midlar før det skal kjøpast kunstgjødsel, ikkje håpe at det kjem seinare.

Desto viktigare blir det nå at vi i forhandlingane til våren set tydelege krav og får fram alvoret i den situasjonen norske bønder står i. At det nå i tillegg kom prisreduksjon på mjølk har nok fått fleire til å vente med nødvendige investeringar og heller rekne på knappane om dei skal halde fram.

I tillegg til den akutte krisa vi har nå må det også tas grep for å gi norske bønder rammevilkår som sikrar berekraftig matproduksjon på eigne ressursar. Vi har i Norge cirka 8 mill daa fulldyrka mark og 2 mill daa overflatedyrka og innmarksbeite.

Cirka 3 millionar dekar, ein stor del av det tidlegare regnskogomåde i Brasil, blir brukt for å skaffe Norge dei 900.000 tonn soya vi nå importerer årleg. Denne jorda blir ikkje tilført organisk gjødsel og vil over tid bli utarma. Er det berekraftig og framtidsretta?

Ifølge FNs klimapanel er 25 prosent av landbruksjorda globalt forringa. 95 prosent av alle fiskeslag som blir utnytta av menneske er fullt utnytta eller overbeskatta. Vi importerer i dag vel 60 prosent av maten og fôret vi treng til oss sjøl og til dyrefôr.

Med desse overordna rammevilkåra har vekslande regjeringar ført ein landbrukspolitikk som har redusert antal bønder frå 69.000 for 20 år sidan til vel 38.000 i dag. Mange av desse vurderer å slutte grunna dårleg økonomi og manglande framtidstru. Dette er den operative beredskapen for å produsere mat til 5,4 millionar nordmenn.

Stortinget har vedtatt jamstilling. Etterslepet på inntekt hos den norske bonden skal tettast i løpet av fire år. Hurdalsplattformen følgjer opp med visjonar for landbruket og eit mål om at vi skal produsere 50 prosent av maten på innanlands ressursar.

Det er bonden som skal stå for den praktiske gjennomføringa av å nå dei politiske måla om berekraft og sjølforsyning. Da trengs fleire bønder, ikkje færre.

Viss den norske forbrukar vil ha nok mat og norsk mat i butikken i framtida, må det handlast nå. Både med strakstiltak og langsiktige, forutsigbare endringar i rammevilkår.