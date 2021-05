Landbrukspolitikerne svikter grøntnæringa

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Grøntnæringa trenger rammebetingelser som sikrer økt norsk produksjon og konkurransekraft. Ikke symbolpolitikk fra landets ledende matpolitikere som drømmer tilbake til sin egen ungdomstid.

Norske produsenter av grønt, frukt og bær er helt avhengig av kompetent arbeidskraft fra utlandet. Grensene er stengt, men avlingene står klare til å plukkes i åkeren.

Mat- og landbruksminster Olaug Bollestad og Arbeiderpartiets Nils Kristen Sandtrøens løsning er å sende norske ungdommer, arbeidsledige og permitterte i åkeren. Flere bønder har forsøkt politikernes løsning - med varierende hell.

Det er fint at Bollestad og Sandtrøen er opptatt av å motivere norsk ungdom til å arbeide i landbruket. Gudene vet at landbruket trenger økt rekruttering. Men det er ikke slik at politikernes egne ungdomsopplevelser er en relevant referanse for grøntnæringas behov i 2021.

Det er tragisk at den krevende situasjonen grøntnæringa uforskyldt har havnet i, ikke fører til en debatt om hvordan myndighetene kan hjelpe grøntnæringa, men en oppkonstruert debatt om norsk ungdoms arbeidsmoral.

Det grøntnæringa trenger er kompetent arbeidskraft nå og relevante rammebetingelser for 2021 - ikke 1961.

Lik det eller ikke: Produksjon av frukt, bær og grønnsaker er ikke som det en gang var. Konkurransen i grøntnæringa er knallhard. Tollvernet, som en gang i tiden beskyttet norsk produksjon, svekkes gradvis og mister noe av sin funksjon når sesongen utvides og helårsproduksjon blir mer vanlig.

Som alle andre bransjer i Norge har også landbruket blitt effektivisert og profesjonalisert. En gang i tiden var det tilstrekkelig å hente inn lokal ungdom for en sommerjobb i jordbæråkeren. Den tiden er forbi.

Plukking og høsting av frukt, bær og grønnsaker er ikke en jobb for hvem som helst. Det krever nennsomme og øvde hender som jobber raskt og effektivt, og som vet akkurat når produksjonen er moden og hva som skal gjøres.

Det er åpenbart at det er sårbart å være avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Likevel er dette blitt en realitet for grøntnæringa, som i mange andre næringer i Norge.

Det burde ikke komme som et sjokk for to av landets ledende matpolitikere. Det er tross alt en villet politikk.

Maten skal bli billigere og landbruket skal effektiviseres - og da må prisen på arbeidskraften ned. Løsningen i landbruket, som i alle andre næringer, har vært å hente arbeidskraften fra utlandet.

Det grøntnæringa trenger er løsninger for å styrke sin konkurransekraft overfor importalternativet.

Da trengs det gode sorter tilpasset norske dyrkingsforhold, nye dyrkingsmetoder som gir høy kvalitet og lavt forbruk av plantevernmidler, utnyttelse av alle restprodukter og utfasing av fossile driftsmidler.

Ikke minst det trengs mer automatisering som reduserer behovet for kostbar arbeidskraft.

Når to sentrale matpolitikere velger å flagge denne formen for symbolpolitikk framfor å løse det akutte problemet og utforme nye relevante rammebetingelser som sikrer en rask modernisering - da går tiden uten at noe skjer.

Konsekvensen blir avlinger som råtner, redusert omstilling av en fremtidsnæring og økt import.

Norsk grøntnæring har muligheten til å bli gullstandarden for bærekraftig matproduksjon - dersom politikerne var opptatt av å utvikle næringa framfor å drømme om gode opplevelser fra sin egen barndom.