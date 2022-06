Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I slike situasjoner er det betryggende å leve i samfunn med forutsigbare rammer og forutsetninger. Det har vi jo vanligvis i Norge, eller?

10. mars i år fortalte landbruksminister Sandra Borch (Sp) via en pressemelding fra departementet at strømstøtten til aktive foretak i jordbruks- og veksthusnæringen skal videreføres ut mars 2023.

Gartnerier som produserer blomster og prydplanter har hatt dette i bakhodet, og kalkulert inn strømstøtten i sine budsjett. Men, 18. mai sendte departementet ut et forslag om å fjerne støtten fra produsenter av blomster og prydvekster, og kun rette støtten til produsenter av mat. Det gjelder altså en hel næring som skaper verdier for til sammen 1,2-1,3 milliarder norske kroner.

Den grønne sektoren får ikke stor oppmerksomhet. Tall fra Norsk Gartnerforbund viser til en verdiskaping i grøntnæringen på totalt 5,6 milliarder kroner (2020-tall). Av dette er 1,2 til 1,3 milliarder kroner produksjon av blomster i veksthus. Verdien ved produksjon av grønnsaker i veksthus er om lag det samme.

Blomstergartnere mottar ingen støtte over jordbruksavtalen, har et svakt tollvern og er i sterk konkurranse med importvarer. Mener du, Sandra at de som jobber med blomster og prydvekster ikke har like stor verdi for samfunnet?

Siden vi etablerte oss i 1985 har Plantasjen samarbeidet med en hel rekke lokale produsenter i Norge. Det har vært helt avgjørende for vår suksess og våre kunder både forventer og foretrekker lokalt produserte produkter.

Gjennom flere studier har vi fått tilbakemelding om at vi bør fortsette med å tilby stadig flere blomster, prydplanter, bærbusker og frukttrær som er lokalprodusert. Nå kan vår egen landbruksminister fjerne livsgrunnlaget for blomstergartnere over hele landet og bidra til at våre kunder i langt større grad må handle blomster som er importert, stikk i strid med det vi ønsker.

Generalsekretæren i Norsk Gartnerforbund kaller hele prosessen for kritikkverdig og resultatet kan bli katastrofalt. Forslaget hadde høringsfrist 2. juni og med et knippe røde dager imellom er det lagt opp til en skinnprosess.

Vi i Plantasjen er blant aktørene som ikke er blitt hørt. Det er ikke for sent, og vi oppfordrer landbruksministeren til å tenke seg om en gang til. Det vil bety mye for våre gode blomstergartnere vi gjerne ser skal få opprettholde sitt livsgrunnlag.