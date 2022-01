Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

NRK kunne 22. desember fortelle om tomatgartnere i Ryfylke i Rogaland, som fra 1.januar 2022 må betale avgift, selv om kapasitetsutfordringer gjør at de ikke kan gå over til strøm før tidligst 2026.

Men likevel må de betale, fordi fra 2022 ble avgiftsfritaket for veksthusnæringen fjernet, og Ap, Sp, SV innførte 10 prosent avgift. Dette mener Frp er helt klart urimelig.

I årets første spørretime onsdag 5. januar var dette tema, og da feilinformerte landbruksminister Sandra Borch (Sp) Stortinget på svaret til min kollega Sivert Bjørnstad om hvorfor regjeringen fjernet avgiftsfritaket for veksthusnæringen, og innførte avgift på 10 prosent.

Landbruksministeren sa at "Når det gjelder CO2-avgift så var det forrige regjering som innførte det, denne regjeringen har faktisk halvert den også for veksthusnæringen".

Dette stemmer altså ikke. Den 31. desember 2021 var det ingen CO2-avgift for veksthusnæringen mens det nå er 10 prosent CO2-avgift for veksthusnæringen.

Det er et ubestridelig faktum at avgiften ble innført som følge av det budsjettet som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV stod bak, stemte for og som trådte i kraft 1. januar 2022. For andre næringer økte de CO2-avgiften med 28 prosent fra årsskiftet.

H/KrF/V foreslo riktignok også å fjerne avgiftsfritaket for veksthusnæringen, og da med 20 prosent fra 2022, men dette var ikke vedtatt og et budsjettforslag fra avgående regjering er uinteressant. Det interessante er hva næringen betalte i 2021, og hva den nye regjeringen vedtar at næringen skal betale i årene som kommer.

Frp foreslo ingen generell økning av CO2-avgift, og vi foreslo at veksthusnæringen fortsatt skulle ha fritak for avgiften. Dette kunne også Ap/Sp gjort, men regjeringen valgte altså bevisst å avskaffe fritaket fra årsskiftet, men de innførte avgift med 10 prosent av det generelle nivået, samt skjerpet den ytterligere for andre næringer.

Ap/Sp har også lagt opp til å ytterligere øke avgiften for veksthusnæringen i årene som kommer, selv om enkelte av dem altså ikke har noen alternativer til gass, og ikke kan gå over til strøm.

Frp er skuffet over at regjeringen ikke en gang vil vurdere å gi fortsatt fritak til de uten alternativer, men tvert imot vil jobbe for å øke avgiften ytterligere i årene som kommer. Det er ikke en næringsvennlig politikk, det er ikke en politikk som reduserer utslipp, men det er en politikk som øker inntektene til staten på bekostning av bøndene.