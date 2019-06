Skole er ikke bare for dem som har det som sitt levebrød. Helsesektoren er heller ikke til for dem som jobber der.

Den som har jord, ku, gris og høner til levebrød trenger vi for å holde liv i oss alle.

Jeg eier ikke jord, ikke dyr. Jeg er ikke i landbrukssektoren. Ingen ville tenke at skolesektoren og helsesektoren ikke er for oss alle. Landbrukssektoren er for oss alle. Skolepolitikk, helsepolitikk og landbrukspolitikk er for oss alle.

Det er vesentlig viktig for oss alle at jord gir oss mat. Det er levebrød for noen. Det er det daglige brød for oss alle. Med eller uten jord, alle eier landbruksdebatten.