Tiden er inne for å reforhandle landbrukets klimaavtale.

Den danske regjeringen, deres støttepartier og opposisjonen har blitt enige om en klimaavtale for dansk landbruk. En reduksjon i utslippene på 7,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Her i landet inngikk landbruket og regjeringen en tilsvarende klimaavtale for norsk landbruk sommeren 2019. Det ble enighet om en reduksjon på 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Landbrukets reduksjoner av klimagasser er nødvendig fordi fossile utslipp i andre sektorer er ute av kontroll og har vært sterkt økende siste hundre år. Da må landbruket redusere utslippene sine for å oppveie dette, hvis vi skal nå 1,5 gradersmålet i Parisavtalen.

Slik er det både for dansk og norsk landbruk. Vi kan på denne måten si at landbruket leverer klimagasskutt som en samfunnstjeneste.

Det er derimot en stor ulikhet i de to landenes klimaavtaler for landbruk. Den danske regjeringen finansierer tiltakene i landbruket med en bevilgning på 22,6 milliarder danske kroner. I Norge glemte landbruket å be regjeringen ta med seg sjekkheftet til forhandlingene.

Regjeringen hadde tydeligvis ikke kommet på at tiltak krever finansiering de heller. For å være presis, så står det i siste punkt av avtalen at det ikke kan kreves økte subsidier.

I tillegg velger så landbruket selv å individrette sine forpliktelser ned til hver enkelt bonde og gårdsbruk. Det er lite formålstjenlig. Det laget en klimakalkulator og klimarådgiving for det enkelte gårdsbruk for å understreke individets ansvar.

Det forventes at hver enkelt bonde skal gjøre tiltak og finansiere dette selv. Som om ikke økonomien var stram allerede! På toppen av dette mangler det teknologi og kunnskap om hva som er de riktige tiltakene.

Dette blir et kappløp med to tapere, klimaet og bonden.

Nå mener jeg tiden er inne til å reforhandle klimaavtalen.

Bedre finansiering av forskning, teknologiutvikling og tiltak på gården, må på plass. Først da blir den norske bonden i stand til å gjennomføre tilstrekkelige klimakutt for samfunnet.