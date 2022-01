Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Den nye regjeringa har fått på plass ei tilleggspakke på 754 millionar kroner, investeringsmidlar på 200 millionar kroner og straumstønad. Likevel er situasjonen kritisk. For å sikre norsk matproduksjon, beredskap og å gje bøndene tru på framtida treng me eit jordbruksoppgjer som gjev næringa eit reelt lyft.

I februar kjem utbetalingane til bøndene og for tilleggsoppgjeret. Eit tilleggsoppgjer som landbruksminister Sandra Borch fekk på plass med full utteljing for bøndene sitt krav, etter nokre dagar i regjering. I tillegg har landbruksministeren vore tydeleg på at regjeringa kjem med ei ekstra utbetaling i 2022. Det skal og kome ein opptrappingsplan slik Stortinget har vedteke og Senterpartiet har lova.

Grunna den kritiske situasjonen ynskjer mange i næringa nye tilleggsforhandlingar. Eg meiner me no treng å sjå samla på utfordringane for landbruket i jordbruksforhandlingane til våren.

Ved utbrotet av koronapandemien i 2020 vart det ikkje gjennomført ordinære jordbruksforhandlingar. I 2021 var Solberg-regjeringa sitt tilbod til jordbruket så dårleg at det vart brot i forhandlingane. No treng landet eit heilskapleg jordbruksoppgjer i 2022.

Der må ein både ta tak i kostnadsveksten og få ein ny retning for norsk matproduksjon som gjer landbruket i stand til å løysa samfunnsoppdraget, som er å produsera mat på norske ressursar. Det kostar å produsera kvalitetsmat og med dagens kostnadsvekst må prisen til bonden aukast monaleg.

Me treng eit oppgjer som sørgjer for ei innretning som sikrar jordbruket over heile landet gode vilkår, og styrkar norsk matproduksjon. Me må få eit oppgjer som snur utviklinga frå retninga mot færre og større bruk til ei utvikling der ein utnyttar areala i heile landet på ein berekraftig måte. Situasjonen er alvorleg. Næringa treng tida fram til forhandlingane for å koma med framlegg til dei gode løysingane.

Den nye regjeringa med Senterpartiet i Landbruksdepartementet meiner det no er bøndene sin tur. For det treng Noreg. Me skal styrke norsk matproduksjon, få næringsutvikling over heile landet og gje bøndene tru på framtida. Dette skal me få til!