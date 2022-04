Landbruket må reddes fra kollaps

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

De siste årene har den norske selvforsyningsgraden ligget under 50 prosent. Dersom man bare inkluderer maten som er produsert på norsk fôr, synker selvforsyningsgraden til omtrent 40 prosent.

Nå treffer også sterkt økte markedspriser på gjødsel, strøm, kraftfôr og bygningsmaterialer landbruket som en akutt krise på toppen av den eksisterende.

Covid-pandemien og krigen i Ukraina har eksponert sårbarheten i den globale matforsyningen og Norges egen selvforsyningsgrad.

Klimakrisen, som vi vet kommer med et enda sterkere press på matproduksjonen i verden, ligger også som et bakteppe for veien fremover. Norge har basert matforsyningen til befolkningen sin på import fra det åpne, globale matmarkedet, samtidig som eget landbruk har blitt forsømt.

Norge med sine økonomiske muskler kan alltids utkonkurrere fattigere land i konkurransen om maten, men det er en sterkt usolidarisk handling når vi kan produsere mer av maten vår selv!

Vi styrer mot en kollaps i norsk landbruk, som vil ha store konsekvenser for norsk matsikkerhet og beredskap.

Vi trenger alle bøndene som har kompetanse på å produsere mat, og vi trenger dem til å produsere mer av maten vi spiser. Hver gulrot teller. For å utnytte de lokale ressursene best mulig trenger vi et «flerskala» landbruk. Enten du har en kjøkkenhage eller er storbonde så bidrar du til selvforsyning. Tilskudd skal ikke sørge for å produsere billig, men mest og best på lokale ressurser. Norge trenger flere bønder!

Rødt Nordland krever at:

* Norsk landbruk sikres et inntektsgrunnlag og en stabilitet for å produsere mat, og øke selvforsyningen. Herunder må lønnsgapet opp til resten av samfunnet tettes iløpet av to år, 50 prosent i år og 50 prosent neste år, gjennom aktive tiltak i jordbruksoppgjøret, og videre sikre at en større del av verdiskapningen tilfaller bonden.

* En tilstrekkelig og forsvarlig veterinærvakt-ordning i distriktene må sikres gjennom ulike økonomiske insentiver.

* Den akutte situasjonen med økte markedspriser på landbruksprodukter blir løst gjennom særskilte tiltak for å berge økonomien til bøndene i år.