Landbruket må få en bedre strømstøtte

Nylig behandlet vi igjen kompensasjonsordningen til landbruket. Regjeringen kommer med en ordning som ikke gir nok kompensasjon og som har et makstak for å kunne få støtte. Vinterens strømkrise har rammet hele landbruket hardt – da bør også alle få kompensasjon.

Det ble fort klart at landbruksnæringen ikke fikk særlig med hjelp fra ordningen som kom fra regjeringen - og dette har satt mange bønder i en krevende situasjon, og det på toppen av en allerede vanskelig økonomisk situasjon med høye gjødselpriser og andre økte utgifter.

Landbruket er avhengig av strøm for å holde driften sin i gang og mange bønder melder nå om skyhøye strømregninger som kan få store konsekvenser for driften, og norsk matproduksjon.

Veksthusnæringen, som i disse dager planter, er avhengig av strøm for kunne produsere. Flere har fryktet at de må legge ned driften fordi strømprisene gjør det ulønnsomt. En støtteordning er nødvendig for å sikre at vi opprettholder norsk matproduksjon. Derfor har det lenge hastet med å få en ordning på plass.

Regjeringens håndtering av strømkrisen har vært preget av stadig flikking på ordningene. Litt økning her, litt justering der. Denne ordningen er en del av dette – istedenfor å lage en ordning hvor bøndene var inkludert fra starten av har bøndene måtte bruke krefter på å få fram en ordning som har måtte haste behandles i Stortinget.

KrF har fremmet et forslag i Stortinget om en makspris som sørger for at vi kompenserer alt over 50 øre, for alle strømkunder. Dette gjør vi etter å ha sett dette lappeteppet av ordninger fra regjeringen og sett at en ikke klarer å treffe slik man har ønsket.

Det er mye bedre å lande på en ordning som gir det samme til alle strømkunder, som er enkel å forstå og som ikke minst kompenserer nok til å ikke måtte kutte i norsk matproduksjon. Det skulle bare mangle!