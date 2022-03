Landbruket har fått si finanskrise – kraftfulle tiltak må til!

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Dåverande raud-grøn regjering sette i verk kraftfulle økonomiske tiltak for å dempe og motverke lågkonjunkturen som truga norsk næringsliv.

Økonomiske tiltak for mange hundre milliardar kroner vart pumpa inn i norsk økonomi. Dette virka og totalt sett kom Norge seg styrka ut av finanskrisa.

Nå har norsk landbruk si finanskrise. Åtte år med feilslått blå-blå politikk er ein årsak med ei radikal omlegging av strukturen i norsk landbruk, der omkvedet var «fri fart» og mest mogleg volum. Ei landbruksnæring med høg gjeldsgrad og mindre inntening vart resultatet.

Ein annan faktor er den galopperande kostnadsveksten som og råkar landbruket med full tyngde. Høge strømpriser, høge drivstoffprisar og skyhøge gjødselpriser, gjer at mange slit med likviditeten. Det er ei reell fare for at fleire ikkje får sådd og gjødsla deler av areala sine denne våren.

Resultatet blir mindre avlinger til dyr og til folk. I tillegg må mange bønder gjennomføre store investeringer på stutt tid for å kunne halde fram med drifta. Krav om lausdriftsfjøs, kalvingsbingar etc., gjer at mange bønder ser seg nøydde til å gi opp drifta.

Berre i Innlandet må 800 mjølkebruk bygge om til lausdriftsfjøs for å få halde fram etter 2034. Grunna den økonomiske situasjonen vil mange av desse ikkje vera i stand til dette. Når myndigheitene sett nye krav, må dei og sørgje for at det følgjer med midler til oppgradering og ombygging.

Senterpartiet og landbruksminister Sandra Borch har så langt levert godt i regjering. Ho kom på ingen måte til dekka bord då ho inntok kontoret i Landbruksdepartementet. Ho har sørgd for 754 millioner kroner i kostnadskompensasjon til landbruket og ho har sørgd for 200 millionar ekstra i investeringsstøtte til små og mellomstore bruk i 2022.

Likevel er det ei formidabel oppgåve som venter Sandra Borch denne våren. Det må på plass ein målretta gjødselkompensasjonsordning før våronna. Bøndene må få såfrø i bakken og gjødsel ut på jordene. Dette handler om matberedskapen til Norge!

Jordbruksoppgjeret må sørgje for at bøndene får kostnadsdekning og at ein startar jobben med å tette inntektsgapet til andre yrkesgrupper. Du skal ikkje bli lønnstapar av å produsere mat. I tillegg er det heilt nødvendig at ein gjennom statsbudsjettet, sørgjer for å styrke tollvernet på landbruksprodukt og at investeringsstøtte til ombygging av driftsbygningar blir radikalt plussa på.

Sandra Borch og Senterpartiet i regjering veit kva dette handlar om. Det er likevel slik at dei ikkje greier å løyse landbruket si finanskrise åleine.

Skal ein lukkast på same måte som med finanskrisa i 2008, må også regjeringspartnar Ap koma på bana og støtte opp om ein økonomisk og strukturell redningsaksjon for norsk landbruk. Både regionalt og nasjonalt har Ap gått stille i dørene denne vinteren.

For å sikre norsk landbruk og norsk matproduksjon i heile landet er det nå heilt avgjerande med politisk handling og økonomiske musklar, også frå Ap.