Landbruket bør bli en bjellesau i klimaspørsmålet

Den alternative klimaplanen lister opp 8 tiltak der noen er identiske med Klimakur 2030, men med annen oppfatning av kutt-potensial i klimagassutslipp. Klimarådgivning for å øke kompetanse og ny klimateknologi er to nye tiltak som er tatt med og vil være viktige forutsetninger for omstilling i landbruket fremover.

Det er viktig å presisere hva Klimakur 2030 faktisk er, slik at en unngår at man skaper forvirring på samme måte som man fikk «bærekraftsforvirring» da bærekraft ble introdusert i samfunnsdebatten. Klimakur 2030 er kun en utredning på hvilke tiltak som må til for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp i Norge med minst 50 prosent innen 2030 i forhold til 2005.

Vurdering og anbefaling av tiltak er gjort av Teknisk Beregningsutvalg for klima der både Bondelaget og Småbrukerlaget har vært bidragsytere. Det presiseres at tiltakene forutsetter teknologiutvikling og endret atferd. Det vil si at nødvendig teknologi som dekker brukernes behov blir tilgjengelig til lavere kostnader, og at forbrukere og produsenter er villige til å etterspørre og tilby andre løsninger enn i dag. Gjennomføring av tiltakene forutsetter betydelig innsats ikke bare fra staten, men også fra kommuner, privatpersoner og næringsliv.

Klimakur 2030 har og noen tiltak som vil gi en sur bismak for landbruket. Endring i kosthold der forbrukersamfunnet går over fra rødt kjøtt til mer plantebasert kost og fisk vil slå negativt ut for deler av landbruksnæringen, men kan samtidig være positiv for andre og skape nye muligheter. Nydyrking av myr et mye omdiskutert tema. Alle er stort sett enige om at det er en gevinst ved å ivareta myr sett ut fra klimagassutslipp, men også for opprettholdelse av naturmangfold.

Selv om klimaavtalen som ble inngått mellom landbruket og regjeringen 21. juni 2019 ikke er juridisk bindende, så har landbruket et sektoransvar på miljø og dermed en forventning og forpliktelse til å være med på å redusere klimagassutslippene. Kan noen av tiltakene i Klimakur 2030 være motstridende til de andre landbrukspolitiske målene? Selvfølgelig, men da er det viktig at vi etablerer virkemidler slik at de ulike hensynene ivaretas i størst mulig grad. En drastisk endring i kostholdet vil naturlig få en konsekvens for landbruket, men sannsynligheten for at den skjer så raskt at landbruket ikke klarer å omstille seg er relativ liten.

Det viktigste for landbruket er at den utvikles i tråd med samfunnets behov og folks preferanser. Det gjelder ikke bare hvor mye kjøtt og melk som skal produseres, men også hvordan det produseres. En svekkelse av norsk landbruk vil være å ikke evne til å omstille seg behovsendringer i markedet.

Landbruket bør heller se muligheter og bli en «bjellesau» i klimaspørsmålet. Det er ingen annen næring som er flinkere til å brette opp skjorteermene og sette i gang omstillinger enn nettopp de. Det er mange flinke bønder som har satt i gang egne tiltak lenge før var snakk om både Klimakur 2020 og Klimakur 2030.

De er landbrukets solskinnshistorier i klimaspørsmålet og bør løftes fram slik at næringen kan skape positivitet og engasjement rundt et viktig samfunnsansvar.