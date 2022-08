Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Tines meierier har blitt sentralisert i årevis, og i dag har Tine sine største anlegg i og ved Norges største byer. Det er selvfølgelig effektivt for Tine med kort vei direkte fra meieriene til landets butikker.

Qs to meierier ligger der de alltid har vært, og må distribuere all melk via kjedenes sentrallagre. Hentingen av melk i hele Norge er en strukturoppgave markedsregulatoren Tine har fått. Og de får i dag dekket 80 prosent av disse kostnadene gjennom prisutjevnings-ordningen (PU).

Dermed fokuserer Tine selvsagt på å få størst mulig produksjonsserier i større sentrale anlegg, legge ned mindre lokale meierier (nå sist på Voss) og heller kjøre mer lastebil.

Melkebøndene er over absolutt hele landet. Det er inkludert Q-bøndene i Gudbrandsdalen og på Jæren. Kvoteordningen med geografisk fordeling og all differensiert støtte til bøndene over jordbruksavtalen, skal sikre at distriktsjordbruket har levelige kår.

Dette er en del av landbrukspolitikken som har bred tilslutning, og som også vi slutter helhjertet opp om.

Men nå skal altså Q-Meieriene, Synnøve Finden og Rørosmeieriet fratas konkurransefremmende tilskudd fra PU, sånn at Tine får bedre rammer til å «sikre landbruk i hele landet»? Det gir ikke mening. Dersom melkekonsumet fortsetter å falle hjelper det fint lite at Tine jobber seg tilbake til det gamle meierimonopolet.

Det eneste kraftfulle verktøyet vi har for å sikre landbruk i hele landet er å vinne forbrukerne. De elsker norske, kortreiste landbruksvarer av høy kvalitet. Men vi må gi forbrukerne de produktene de vil ha, og utvikle nye og spennende bearbeidede produkter.

Bare sånn kan vi øke produksjonsgrunnlaget for det hvite gullet. Det får vi til med mer konkurranse om å begeistre forbruker, ikke mindre. Vi må få flere produkter som smaker godt, som kan utfordre alle alternativene i markedet og som har en riktig pris.

Alle ser ut til å være enige om at konkurransen blant dagligvarekjedene må bli bedre. Da bør de samme alle være like opptatt av dette også på leverandørsiden.

Vi minner om at Tine ikke ville vært like gode som de er i dag uten konkurranse. Og husk at det er forbrukerne som skal sikre oss landbruk i hele landet. Ikke Tine.