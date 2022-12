Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Kristine Asheim oppfordrer TINE å ta en titt i speilet i et innlegg i Nationen 5.desember.

Det gjør vi gjerne, og i speilbildet ser vi nesten 9000 mjølkebønder side om side, som eier TINE i fellesskap. Det er dem vi kjemper for, slik at de kan fortsette å drive gården sin uansett hvor i landet den ligger.

For det er dette som er stridens kjerne. Det er lett å la seg forvirre av feilaktige påstander, anklager om manipulasjon og en historiefortelling som fremstiller TINE som storeslem.

På samme måte er det lett å forstå at de dyktige konkurrentene våre kjemper med nebb og klør for å beholde særtilskuddene (les: 200 millioner kroner hvert eneste år for å konkurrere mot oss).

Men vi kan ikke, og vil ikke, la dette forkludre den viktige debatten om hva dette faktisk handler om: Et levende landbruk i hele Norge. Og alle de verdifulle ringvirkningene dette har for resten av samfunnet.

Dersom vi skal opprettholde matproduksjon i hele landet er vi helt avhengig av ryggraden i norsk landbruk: Nemlig mjølkeproduksjon. Det er bare TINE som henter melk fra gårder i hele vårt langstrakte land, og frakter det til nærmeste meieri.

Det gir alle melkebønder like muligheter til å drive. Det er samfunnsoppdraget som trues dersom myndighetene opprettholder konkurransevridende og sentraliserende tilskudd. For selv om vi er stolte over dette oppdraget, gir det oss samtidig strukturelle utfordringer med over 30 anlegg spredt fra nord til sør.

I et nytt forsøk på å forvirre Nationens lesere utelater Asheim store deler av historien når hun skriver at «det var TINE som flyttet 100 millioner liter melk ut av Norge til Irland.» Qs styreleder vet like godt som meg at eksport av Jarlsberg måtte avvikles på grunn av internasjonale handelsavtaler.

På samme vis påstår Asheim at TINE er superdominerende, til tross for at hun er fullstendig klar over at våre konkurrenter fyller nesten halvparten av meierikjøla i de mest lønnsomme og sentrale områdene av landet. Med andre ord: Tilskuddene har virket etter hensikten.

Så finnes det ingen evighetsmaskiner eller pengetrær, og denne ordningen er ikke selvfinansierende, slik Asheim vil ha det til. Den er finansiert av forbrukerne.

Dette er avgifter som gjør at du og jeg må betale mer for den norske melka i butikken, som gjør at vi taper konkurransekraft mot stadig mer truende kategorier og en sterk import. Resultatet er at volumet for oss alle synker. Mindre volum betyr færre melkeprodusenter og det betyr færre produkter å fordele de faste kostnadene på.

Og med det for øye kan det ikke være for mye forlangt å fjerne disse særtilskuddene, slik at TINE kan stille likt på startstreken med våre gode konkurrenter?