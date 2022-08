Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Kennet Hemnes gir i leserinnlegg i Nationen støtte til landbruk i hele landet. Vi er representanter for et landbruk under de mest krevende forhold som finnes i Norge. Vi er selvsagt glade for Hamnes sin støtte.

Vi blir likevel kraftig provosert av forsøket på, i samme setning, å forsvare Q-meierienes særtilskudd, en ordning som direkte svekker vår mulighet til å satse videre i Distrikts-Norge.

Vi og våre kollegaer, har investert både penger og framtid i en tro på at det er rett å utnytte hele landet til matproduksjon. Vår framtid er helt avhengig av at noen fortsatt henter våre produkter, på de ytterste øyer og innerst i fjordene.

Det krever at den aktøren som tar dette samfunnsansvaret i det minste får konkurrere på samme vilkår som øvrig meieriindustri. I dag er ikke dette tilfelle.

Q-meieriene har landets største og mest moderne melketapperi. De ligger i det mest melketette området, med de laveste inntransportkostandene. De forsyner de mest befolkningsrike områdene i Norge og har i mange områder mer enn 50 prosent av drikkemelkmarkedet.

De gjør ingen forsøk på å spre sine investeringer til andre steder i landet, men utvider sitt største og sentralt plasserte anlegg ytterligere. Alt dette må vi selvsagt tåle i en konkurransesituasjon, men vi orker ikke lenger høre at dere trenger særordninger og forsprang i konkurransen med vårt bondeeide selskap.

Hvis Q-anlegget, med over 100 millioner liter en halvtime fra Norges fjerde største by, trenger støtte for å konkurrere, hva trengs da for å sikre lønnsomhet i Alta, Tana, Harstad, eller Sømna? Hvordan skal vi som melkeprodusenter, tørre satse «i hele landet» hvis næringsmiddelindustrien lokalt, som vi er avhengig av, aktivt diskrimineres.

Nei, Hemnes: Nå har fellesskapet siden etableringen av våre konkurrenter, bidratt med over 2 milliarder kroner i oppstartshjelp for å styrke konkurransen. Nå er det på tide at dere står på egne bein. Vi kan ikke lenger se på at avgifter på vår melk, gir deg særfordeler i konkurransen i sentrale strøk.

Innlegget er signert: Alan Falkmo Hansen, melkeprodusent Hemnes, Einar Åbergsjord, melkeprodusent Andøy, Veronica Hjelle, melkeprodusent Vesterålen, Agnete Hansen, melkeprodusent Sør-Varanger og Lise Kaldahl Skreddernes, melkeprodusent og leder i Finnmark Bondelag