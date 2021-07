Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Debatten rundt norsk landbruk rullar vidare inn mot Stortingsvalget. Det er bra! Norge som land er avhengig av eit landbruk som sørgjer for at vi er mest mogleg sjølvforsynt med eigen mat. Historia har synt oss at det er viktig med ei høgast mogleg sjølvforsyning. Inntreff krisa kan det fort bli manko på fleire ting enn smågodt og sukkertøy.

For snart 160 år sidan løyvde Stortinget midler til satsing og etablering av det som vart Norges Landbrukshøgskole på Ås (i dag NMBU). Drivkrafta i denne satsinga var mellom anna å utvikle norsk landbruk på ein slik måte at vi skulle bli mest mogleg sjølvforsynte med eigen mat. Grundig, systematisk og ikkje minst langsiktige forsøk og forsking på gras, kornsorter og husdyr, har vore viktig for utviklinga av landbruket i Norge.

Vi er enda ikkje ferdige med koronapandemien som har herja i over 1,5 år. Til hausten er det 20 år sidan munn- og klovsjukeutbrotet i Storbritannia. Millionar av husdyr (gris, småfe og storfe) måtte avlivast, noko som sette britisk landbruk kraftig attende. Trass i dette opplevde vi seinast i vår at norsk landbruk og norsk tollvern, vart sett under kraftig press i Brexit-forhandlingane med nettopp Storbritannia. Regjeringa påstår hardnakka at resultatet kunne vorte verre, men sannheita er at vi som land har gjort oss enda meir avhengig av import av mat. Dette svekker norsk beredskap, det svekker norsk sjølvforsyning og det svekker norsk landbruk på både stutt og lang sikt.

Det er på høg tid med eit skikkeleg løft for norsk landbruk. Gjennom Matløftet 2025 vil Senterpartiet styrke norsk matproduksjon. Det er heilt grunnleggande for beredskapen til eit land å vera i stand til å produsere eigen mat. På kjøpet får ein arbeidsplasser og levande lokalsamfunn i heile landet.

Landbruket er motoren i bygde- Norge! Gjennom Matløftet 2025 vil ein blant anna oppnå ein forpliktande og tidfesta plan for å sikre at den norske bonden får tetta inntektsgapet til andre yrkesgrupper. Eit anna viktig verkemiddel for å styrke økonomien til den norske bonden og norsk landbruk vil vera å stramme inn på importvernet.

Ei viktig forutsetning for å ha eit landbruk i heile landet er å ha eit effektivt importvern. Vi kan ikkje og skal ikkje inngå nye handelsavtaler som svekker importvernet og rammevilkåra for norsk landbruksproduksjon. Det må og på plass ei effektiv rovdyrforvaltning som gjer det mogleg å utnytte beiteressursane på ein best mogleg måte.

Senterpartiet blir ofte beskulda for å drive ein politikk som høyrer historia til. Eg meiner det er viktig å ha med seg historia når ein skal drive framtidsretta. Det er i alle fall mykje betre enn å vera historielaus, slik landbrukspolitikken til dagens regjering er. Ei sjølvforsyning på godt under 40 prosent er ikkje mykje å skrive heim om. Nesten to tredeler av maten vi et er importert. I ein beredskapstankegang er dette alarmerande. Det er heller ikkje særleg bærekraftig!