Lage vår egen reform i Finnmark

Når makta går mot folket og tvinger dem til å akseptere sentralisering, dårligere infrastruktur og nedlegging av velferdsgoder og arbeidsplasser, starter kampen mot makta. Slik går alle krefter til å beholde det man er redd for å miste, og lite til utvikling og fremtidstro.

Vi står i sjakkmatt, sa en sliten lokalpolitiker til meg her om dagen. Vi er mange som sitter med den samme følelsen, svarte jeg.

Sett fra øverst i landet, Finnmark, distriktenes distrikt, er tegnene tydelige. Oftest er det de som er lengst unna makta og storkapitalen som først ser tegnene og føler konsekvensene på kroppen. På kort tid tegner det seg et dystert bilde hvor vi føler at landet vårt demonteres, og det blir utrygt å være her.

Bli med meg og forestill deg hvordan det er å være et lite Finnmarksmenneske i sentraliseringslandet Norge:

PST har nok en gang pekt på at trusselbildet er Russland og Kina, og varsel om en ny kald krig forsterkes. Isgufsen mellom USA/NATO og Russland/Kina merker vi i praksis her nord, og vi vet at vi verken har forsvar nok eller krigsberedskap nok til å forsvare oss her vi sitter midt i storpolitikkens spill. Etterretningsvirksomheten i Finnmark øker kraftig og spionene er tilbake lengst nord.

Uvær, utfordrende infrastruktur og lange avstander tas lite på alvor. Vi opplever stadig at den digitale beredskapen svikter, og at vi oftere står uten både telefon og internett.

Å komme seg til sykehus er en russisk rulett med egen helse når været er dårlig og sykehustilbudet sentraliseres. Skal du med ungen din på barneavdelinga i Hammerfest fra Vardø tar det 8 timer å kjøre, hvis veiene ikke er stengt. Nå har regjeringa sittet i Oslo og lest kart igjen, og funnet ut at man kan flytte en del av tilbudet til Tromsø, enda lenger unna folk. Sentralisering av helsetilbudet bort fra Finnmark er i full gang.

Om ikke det er nok, så flyttes offentlige arbeidsplasser ut fra distriktene i stor fart, til tross for at digitaliseringa gjør at man kan jobbe fra hvor som helst. Det skal være besparende og kompetent, sies det, men jeg har ikke til dags dato sett verken regnestykket eller en plausibel kompetansevurdering av arbeidskraft mellom sentrum og periferi.

I Finnmark mister vi arbeidsplasser fra NAV, Innovasjon Norge, Skatt Nord, Fiskeridirektoratet, Statens vegvesen, Posten, Passkontor osv. osv. Det blir ikke færre offentlige arbeidsplasser i Norge, de bare flyttes inn til sentrene.

Dette er en villet sentraliseringspolitikk fra regjeringen. Og som om det ikke var nok, så er de rike naturressursene i Finnmark under press. Vi har en regjering som snakker med kløyvd tunge i miljøvernsaker og som syns det er greit at fiskeri, olje, gass, mineraler, reindrift og vannkraft ikke skal forvaltes nevneverdig av folket i Finnmark.

Det er voldsomme motkrefter dagens Finnmarkingene står overfor. Det er i sannhet å stå med ryggen mot veggen og kjempe for fylket sitt. Da er det ikke rart at det er få krefter igjen til å jobbe for en alternativ fremtid for Finnmark bygd på andre verdier og styrt av folk som bor og lever her. Det er det som er vårt dilemma nå.

Vi kommer ikke frem med vårt alternativ for et bærekraftig Finnmark, slitne som vi er av å slåss mot krefter som vil profittere på vår rikdom og fritt leide til å hente den ut.

Det vi nå må gjøre er å lage vår egen alternative regionreform for Finnmark bygd på alle mulighetene vi har. Det er nok kunnskap i fylket til å gjøre den jobben.

Kunnskapen om Finnmark må samles mellom to permer, og legges frem for all offentlighet – med en alternativ styringsmodell. For å vise folk at det fins mange ulike modeller for styring av fremtiden. Sentralisering og maktkonsentrasjon bygd på kapitalistiske prinsipper er bare en av flere muligheter.

I Finnmark vet vi hva bærekraft, ressurser, urfolk, naturvern, folkemakt og lokal forvaltning betyr i praksis. Vi kan bli et foregangsfylke for en ny retning i norsk politikk. Og vi kan gå sammen med andre fylker i vårt vakre land som ser det samme som oss.

Men da må vi ikke bruke alle kreftene til å slåss mot overmakta og miste kraften vår sånn at vi blir stående slitne og motløse med ryggen mot veggen. Vi må tenke nytt og smart, og vi må tro at vinden snur. For det gjør den alltid!