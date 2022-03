Lærlingtilskuddet til skogsoperatørlærlinger må økes

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Særlig er dette et problem utenfor de sentrale skogbruksområdene på Østlandet. Dette er en svært alvorlig situasjon for hele verdikjeden skog & tre som omsetter for over 40 mrd. kr i året. Skogbruket er dermed en av de viktigste distriktsnæringene i Norge.

Årsaken til at det er vanskelig å finne lærlingplass som skogsmaskinfører (skogsoperatør) er sammensatt, men hovedårsaken er at kostnaden er svært høy for bedriften.

Skogsoperatørlærlinger har redusert produktivitet i lærlingperioden på mellom 20–65 prosent noe som gjenspeiler kompleksiteten i det å kjøre skogsmaskiner.

Kostnaden over to år for en lærling blir ofte over 500.000 kroner. Dette betyr at særlig små til middelsstore skogsentreprenørbedrifter rett og slett ikke har råd til å ta inn lærlinger selv om de i utgangspunktet ønsker dette.

I dag yter fylkeskommunene et lærlingtilskudd til alle bedrifter som har lærlinger i sin bedrift. Tilskuddet per lærling utgjør på 6975 kroner i måneden. Tilskuddet er dessuten ikke differensiert etter kostnadsbildet som bedriften har på sin lærling men er helt flatt.

Dette innebærer at bedrifter som tar inn frisørlærlinger som bruker saks og kam får akkurat det samme tilskuddet som en skogsmaskinførerlærling som sitter i en skogsmaskin til 4 millioner kroner og har et inntjeningskrav på over 1500 kroner timen.

For å hindre en fremtidig mangel på skogsmaskinførere ønsker MEF å doble lærlingetilskuddet til skogsoperatørlærlinger fra dagens 6975 kroner i måneden til 13.950 kroner i måneden (gjelder 2+2 løp).

Ønsket om en dobling av lærlingtilskuddet for skogsoperatørlærlinger støttes og av hele verdikjeden skog & tre inkludert Norges Skogeierforbund, Norskog, Treindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, Statskog og Norsk Bioenergiforening.

Bedriftene vil fortsatt måtte ta størstedelen av kostnaden ved å ha en lærling i bedriften (noe som er rimelig), men en dobling av lærlingetilskuddet vil redusere kostnaden til drøyt 150.000 kr over to år.

Dette vil garantert medføre at flere skogsentreprenørbedrifter har mulighet til å ta inn lærlinger, som igjen vil sikre fremtiden til en av de viktigste næringene i Norge.