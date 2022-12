Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Normen skal gi færre elever per lærer. At det har vært stille er forståelig, ettersom hovedresultatet er at det er «ingen tegn til at elevenes læring og trivsel generelt har endret seg etter at normen ble innført» (NIFUs rapport side 13).

Les også: Ein varsla lærarmangel

Det er KrF som har fått æren for lærernormen. Partiets utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan gikk sterkt ut i Stortinget 19.12.17: «Dette er etter Kristelig Folkepartis oppfatning den største reformen på mange år og vil sikre at barna våre blir sett og ivaretatt … .» Normen skal sikre «… at alle elever får tilgang til skolens viktigste ressurs, som er læreren. Kristelig Folkeparti vil at barn, uansett hvor de bor i landet, skal sikres bedre og mer lik tilgang på denne ressursen.»

Selv om hovedresultatet av evalueringen er negativt, antyder NIFU en form for skjult effekt, dersom lærerressursene brukes på elevgrupper som er så små at skolens gjennomsnittsresultat ikke påvirkes.

Fra en side påvirkes ikke lærerne: «Våre analyser viser at hvorvidt skolene oppfyller norm for lærertetthet ikke kan forklare forskjeller i læreres skårer på selvrapportert trivsel, tidspress, utmattelse, sykefravær, sykenærvær og tanker om å slutte i jobben som lærer.» Men «læreres opplevelse av tilstrekkelig ressurstilgang betyr mer for trivsel, helse og motivasjon for yrket, enn skolens rapporterte lærertetthet.»

Når det gjelder det å ha «tanker om å slutte», publiseres det jevnlig tall for hvor mange som har slike tanker, i flere yrker. Men det kan være stor avstand mellom å tenke, og det faktisk å slutte, jamfør Peer Gynt: «tenke det; ønske det; ville det med; – men gjøre det?».

Annonse

Allerede i utgangspunktet visste vi at lærernormen var en norm for det sentrale østlandsområdet, samt de store byene og deres nabokommuner. Som alternativ argumenterte jeg, da normen ble diskutert, for at ressursene heller burde benyttes til kraftige økonomiske insentiver for å sikre lærere til utkantene.

Les også: Stopp rasjoneringen av lærere

Jeg foreslo det jeg kalte en lærernorm for utkantene: Ved skoler som har mange ufaglærte, skal utdannede lærere få 20 prosent høyere lønn, stigende til 50 prosent etter fem år, og de skal få fortrinn til stillinger i et par andre kommuner etter fem år, hvis de ønsker det.

Lærernormen kan ha hatt en Matteus-effekt: «For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har» (Matt 13,12).

Det er sannsynlig at elever i utkantene har blitt utsatt for det siste – at lærere i utkantene har søkt seg til sentrale strøk når det ble opprettet et par tusen stillinger der. På dette punktet var NTB-meldingen om evalueringsrapporten villedende.

Der het det: «Normen har ikke ført til […] at distriktene har mistet lærer til byene.» Men NIFU har ikke undersøkt virkningene i distriktene, bare i storbyene og deres omegn.

Ifølge NIFU er det «… litt upresist å kalle arbeidsmarkedsregionene rundt storbyene for distriktene». Ikke bare ‘litt’, skulle jeg mene.