Lærermangel: Kraftige økonomiske insentiver må til

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Nationens lederartikkel publisert 1. mai heter det: «Utdanningsforbundets oppmerksomhetskampanje om mangelen på fagutdannede lærere viser at bare fire(!) kommuner klarer å fylle alle sine lærerstillinger med fagutdannede folk. Det holder ikke.»

Les også: Ny vår for Nesna

I linken finner man blant annet følgende formulering: «Dataene omfatter alle «lærere» som har utført arbeid (undervisning) av minst én times varighet eller som var midlertidig fraværende fra jobb på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon med mer den tredje uken i november (SSB).»

Det fremgår at man har regnet med lærere som bare underviste en enkelt time i angjeldende uke. I tidligere versjoner av denne statistikken ble slike lærere regnet som om de var i full stilling; det er uklart om dette gjelder de tallene Utdanningsforbundet presenterer her.

Det finnes to statistikker for lærermangelen: Grunnskolestatistikken (GSI) som gir en lærermangel på cirka fire prosent, og statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som Utdanningsforbundet benytter, der mangelen er bortimot 20 prosent, og hvor det altså bare er fire kommuner som har full lærerdekning.

Men SSB sine tall er beheftet med slike besynderligheter at jeg ikke er tvil om at GSIs tall er å foretrekke, og har grunngitt det inngående i Utdanningsforbundets egen nett-avis så sent som 22. april.

Jeg har vært mest interessert i lærermangelen på trinn 1-4. Ifølge den nøkterne grunnskolestatistikken har den nå for første gang bikket 60 prosent i en kommune. I det gamle og snart gjenoppståtte Finnmark har halvparten av kommunene mer enn dobbelt så stor lærermangel som landsgjennomsnittet på fire prosent, altså mer enn ti prosent.

Man kan ikke utdanne seg ut av en slik mangel, selv om tiltak som Nesna saktens kan hjelpe. Det som må til er kraftige økonomiske insentiver i form av en lærernorm for utkantene, gjerne i stedet for den normen for byer og det sentrale østlandsområdet som KrF tvang gjennom for noen år siden.