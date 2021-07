Lærermangel – den egentlige synderen

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet skriver i et leserinnlegg at Norge har en betydelig lærermangel. Hun viser så til vedtak som har ført til en enda større lærermangel, og kommer med hvilke løsninger Sp har på problemet. Dessverre tar ikke Strand opp den viktigste årsaken til lærermangelen i Norge.

Strand skriver at Sp ønsker å stryke lærernormen. Dette er et viktig og godt tiltak som Rødt støtter. Vi trenger mindre klasser og flere lærere inn i klassene. Dette er starten på å løse det virkelige problemet som skaper lærermangel. Egentlig har vi ikke lærermangel i Norge, problemet er at mange utdannede lærere jobber i andre yrker. Hvorfor?

Det kan være flere årsaker til det. En årsak er hvordan nyutdannede lærere blir behandlet. En nyutdannet lærer trenger forutsigbarhet og tid til å lære i sine første år. I dag fungerer det slik at nyutdannede lærere kan bli kastet fra skole til skole de første årene i yrket. Man blir kjent med hvordan det jobbes på en skole, og etter hvert som man er blitt trygg der så blir man kastet over til en ny skole, eller kanskje man ikke har jobb videre i det hele tatt. Dette er situasjoner som gjør at mange nye lærere fort forlater jobben. Det gir verken økonomisk trygghet eller forutsigbarhet i jobben.

For de lærerne som står i det, eller er heldige og får fast jobb tidlig, så ligger det en annen fare å lusker. Overarbeid. Ressursene i skolen er tynne. Lærere har mye papirarbeid som må gjøres, samtidig må man fort jobbe en del ekstra som vikar og man havner fort bakpå med alt som må gjøres. Kanskje har man noen utfordrende elever eller foresatte som tar mye tid. Noen lærere er så heldige at de har mange klasser på forskjellige trinn. Det er ikke bare bare å skrive tilbakemelding til foreldresamtaler til 150 elever i forskjellige fag.

Lærere jobber generelt i et yrke hvor man aldri vet hvordan dagen blir. Man har gjerne planer for hva man skal gjøre, men de planen kan endres bare minutter inn i arbeidsdagen. For mange lærere kan det bli for mye. Man blir sykemeldt og etter hvert forlater man yrket.

Dette er hovedproblemet som må løses. Vi trenger en skolepolitikk som gir mer ressurser til skolene. Vi trenger en skolepolitikk som gir læreren mer tid til det de virkelig vil – nemlig å ha fokus på elevene og deres beste.

Rødt støttet lærerstreiken som var tidligere i vår. Lærerne har vært blant de mest utsatte under pandemien, men har fått lite igjen for det. Derfor var det skuffende da regjeringen valgte å ty til tvungen lønnsnemnd på historiens tynneste grunnlag. Lærere fortjener bedre, det har de bevist under pandemien.

Vi må utdanne nok lærere, men vi må også sikre at de som allerede jobber i – og kommer inn i yrket – orker å være der. Vi må sikre at skolesektoren ikke blir nedprioritert i kommunebudsjettene. Derfor er jeg glad for at Rødt har en skolepolitikk som vil gi mer ressurser til skolesektoren, og gjøre det mer attraktivt å være lærer i utgangspunktet.