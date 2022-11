La villrein på Hardangervidda få fred i vinter

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Er nå egentlig summen av de gode intensjonene til offentlig forvaltning i praksis noe bedre enn hytter i randsoner eller skrekkplaner om gondolbane opp på vidda?

Ofte får, og med rette, menneskers ferdsel, næringsutvikling i randsoner og så videre mye negativt fokus i forbindelse med påvirkningen det har på villrein. Men all inngripen offentlig forvaltning med ulike aktører gjør i villreins liv har også ei bakside som jeg mener blir underkommunisert.

Som mamma, og opptatt av å gi videre respekten for dyr og natur til neste generasjon, kjente jeg innlegget til Tommy Lindskog i Vinje som sto på trykk i Vest-Telemark blad tidligere i sommer i magen.

Han beskriver en konkret opplevelse med det som seinere viste seg å være telling av villrein. Når en opplever at en forsøker alt en kan å lære neste generasjon gode holdninger til hvordan oppføre seg på vidda, og da i samme åndedrag ser en fredelig villreinflokk bli jaga på spreng for vårt behov for detaljkunnskap, forstår jeg veldig godt sinnet formidla i innlegget. Og når en leser i rapporter at det ikke er gitt at bildene bestandig er brukelige blir det ikke bedre.

Miljødirektoratet vurderer nå om de skal råde Klima- og Miljødepartementet/ Landbruksdepartementet til å vedta å skyte villreinbukker på Hardangervidda i vinter i ekstraordinære uttak,for å bekjempe skrantesyke, CWD. En sykdom med mange spørsmål og mye usikkerhet.

Hvis detta blir vedtatt og skal utføres effektivt vil det føre til enda mer stress for all villrein på vidda i vinter. Også for kalver vi vet har lave vekter og ikke den kondisjonen vi ønsker. De eldre bukkane som graver fram lav i vanskelig snøforhold er da ikke der for resten av flokken.

Det er nå halvparten så mange villrein som var målet i bestandsplanen en jobbet for før den ene bukken med CWD blei funnet i 2020. Altså en kraftig reduksjon. Og det blir nå kontinuerlig lagt ned en betydelig innsats i offentlig regi for å jage flokker med helikopter og skuter så de ikke krysser riksvei 7 og E134. I tillegg til helikoptertransport av felte dyr ut fra jakt som ekstra tiltak og motorferdsel inn og rundt vidda for å sette opp og kontrollere grinder rundt saltsteiner for sau. Alt detta kommer i tillegg til «ordinært» stress som kalve og strukturtellinger med helikopter og på bakkenivå, jakt og all annen ferdsel.

Når villrein inntok Norge for 10.000 år siden fulgte fangstfolket etter. At vi i dag tusenvis av år etter fortsatt høster av naturen med jakt og fangst på Hardangervidda skaper noen historiske linjer vi må hegne om.

Villreinjegere har de siste åra vist en stor lojalitet til å bidra til kunnskap om CWD. 7000 prøver er samlet inn for å kartlegge dyresykdommen og ekstra dyr tatt ut i jakta. Dette er en dugnad som gir verdifull kunnskap om utbredelsen av CWD. En nedskyting av villreinbukker i vinter tror jeg oppleves som også en nedskyting av mange jegere sin lojalitet til å bidra til dugnaden om innsamling av prøver framover.

Ekstraordinære uttak av villrein på vinterstid er drastiske tiltak og bidrar til å fyre opp under tanker om at Hardangervidda mer blir ei lekegrind for forskere, Mattilsyn og departementer med blankofullmakter for prosjekter og studier.

Noe oversikt over villreinbestand må vi ha. Men menneskets ønske om og mulighet til kontroll og oversikt kan gå for langt. Det er på tide å stille mer kritiske spørsmål til omfanget av vårt behov for å telle, kontrollere og ha oversikt over villrein på Hardangervidda. Vi må innse at det er ikke alt vi kan eller skal styre, kontrollere eller overvåke til enhver tid. La villrein på Hardangervidda få fred i vinter.