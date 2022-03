La private hjem huse og hjelpe ukrainske flyktninger

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er krevende for myndighetene i Norge på svært kort tid å rigge til tilstrekkelige og gode mottak for de som kommer. Derfor bør private hjem gis muligheten til å innkvartere dem fordi de framfor alt trenger tak over hodet, mat og medmenneskelighet.

De kommer til å ha et stort behov for å bli tatt godt hånd om og oppleve at de er i sikkerhet.

Slik kan mange av oppgavene som vanligvis ligger hos myndighetene, kunne gjøre Norge i stand til å ta imot et stort antall ukrainske flyktninger. Det er mange hjem i Norge som har stor kapasitet på ledige rom, inklusive ekstra bad og toaletter samt uteplasser.

Dessuten kan mange av oss engelsk godt, og det er nå utviklet gode digitale muntlige og skriftlige oversettingsprogram mellom ulike språk, også ukrainsk, som alle med mobiltelefon eller PC eller nettbrett har tilgang til.

Privat innkvartering vil også gi flyktninger i en krevende livssituasjon gode muligheter til å bygge tillitsfulle forhold med familier de bor hos og dermed styrke dere psyke i hverdagen. I en kritisk situasjon er det viktig for et menneske å kunne ha et nært og tillitsvekkende forhold til andre.

Staten bør nå, sammen med kommuner som sier de vil ta imot ukrainske flyktninger, organisere et apparat for å få rask oversikt over private hjem som ønsker og som egner seg til å huse og på andre måter hjelpe de som trenger opphold hos oss.

Oppfordringen er herved gitt til dem de måtte angå.