Når vêret og naturen ikkje lenger spelar ei rolle i kvardagen, blir kunnskapen om naturen også borte.

«No blir det høyvêr!»

Dei var så overtydande kvar gong dei la ut om korleis vêret kom til å bli. Som om dei såg noko vi andre ikkje såg.

«Sjå mot nord. Kjenner du vêrdraget?»

Eg kjende ingen ting. For meg var skylaget endelaust og evig, noko som aldri tok slutt. Eg la ikkje så mykje i vêrteikna, kor kaldt det var, i kva retning vinden kom, eller korleis formasjonane på himmelen endra seg.

Vêret var som det var.

Dei såg det annleis, besteforeldregenerasjonen. Vêret var avgjerande for det meste: Skein sola, var det arbeid på marka. Var det uvêr, baka dei brød eller reparerte ein sopelime. Gamlingane var på godfot med vêret. Og difor snakka dei alltid om det.

Kunnskapen om vêret finst. Berre eit tastetrykk unna, og du er fullt oppdatert om vêret som har vore, som er og som kjem. Men korleis forheld vi oss til vêret i dag? Interesserer det oss?

Ingen av venene mine snakkar om vêret. Om vêret blir slik eller slik, ser ikkje ut til å bry korkje dei eller andre menneske på min eigen alder særleg. Det er noko gamalmannsaktig over slike samtalar. Eit tema vi krinsar innom dei gongene vi ikkje har anna å fordjupe oss i. Er det fordi vêret ikkje lenger trugar eksistensen vår? Klarar vi oss uansett – om vêret er slik eller slik?

Ikkje for det: Under tørkesommaren i 2018 snakka eg med haugevis av urolege menneske, i og utanfor jordbruket og andre naturbaserte næringar. Men når stadig færre er direkte knytte til primærnæringane, blir forståinga for kva vêret har å seie for matproduksjonen, også mindre.

Den moderne forståinga av naturen og vêret bryt med det tradisjonelle. Det låg eit alvor i møte med vêret, den gongen – slik det også fanst ei moralsk åtvaring om aldri å trasse det. Kanskje var det det han gjorde, guten som forsvann frå stølslaget Ole? Segna fortel at guten var teken av haugafolket. I kyrkjeklokka finst makta til å opne berga. Klokka frå Hegge-bygda vart frakta til fjells. Sidan tok dei til å ringe. I skumringa opna berga seg, men kingen som klokka var festa i, rauk. Klokka fall – og makta med den. Berget lét seg att, og guten var det ingen som såg att.

Eg veit ikkje om ho bad om godt vêr, bestemor mi. Men før hennar tid, og så langt tilbake vi veit, har menneska bøygd seg for kreftene i naturen. Dei bad om godt vêr og mykje avling, og god helse, som i denne solbøna frå katolsk tid: «Lova lova line, tru sole må få skine, over topp, over tre, over folk, over fe, over åker, over eng, over Jomfru Marias gullseng.»

Når vêret og naturen ikkje lenger spelar ei rolle i kvardagen, blir kunnskapen om naturen også borte. Kunnskap om vêr

Men folketru er seige greier. Enno då eg var smågut, vart det sommarstid på stølen sett fram ei smørskål i glaskarmen, ei førhistorisk helsing til vêrgudane med håp om finvêr. Kanskje la vi ikkje så mykje i det merkelege ritualet? Kanskje var det mest for moro?

Den gamle primstaven held orden på dagane i året, slik han òg gav spådommar om vêret. Til dømes har vi larsok 10. august, ein katolsk festdag til minne om martyren Laurentius – og ein merkedag for vêret. Regna det på larsok, vart hausten våt. Hundedagane er tida mellom 25. juli og 25. august. Tek dagane til med finvêr, blir resten av månaden også fin. Og går dagane inn med regn, går dei ut att med væte. Sa dei gamle.

Frå slutten av 1800-talet skjer ei gradvis endring i bruken av og synet på naturen, fyrst hjå kunstnarane, seinare hjå rike menneske i byane. Fjellet blir no ein scene for fritid, ein verestad for han som treng påfyll i ein grå kvardag, for ho som treng noko vakkert å sjå på. Fjellet får ein ny dimensjon – og mistar ein annan. Er det alvoret og respekten for fjellet og naturkreftene som har blitt borte?

Det finst ikkje dårleg vêr, seier notidsmenneska, berre dårlege klede – og legg ut på vandring, uvitande om kva som ventar. Moderne menneske spelar ikkje på lag med naturen, kan det sjå ut til, men mot han. Men vêr er også farleg vêr. Fornuftig bruk av naturen fordrar kunnskap om han, og klokskap til å halde seg heime når vêret ikkje tillèt turgåing, og når skotøyet og helsa sviktar. Fleire redningsaksjonar i fjellet og på sjøen i sommar vitnar om både menneskeleg overmot og manglande innsikt i naturens krefter.

Det hender eg tittar ut av glaset for å nyte det eg ser. Oftast gjer eg ikkje det. Kanskje er eg hemmablind, som svenskane seier. Kontordagen ruslar stort sett av seg sjølv – om det regnar eller blæs. Naturen og vêret blei aldri ein premiss i kvardagen min, og difor bryr eg meg også mindre om han. Inne er det alltid varmt. Og på internett surrar livet vidare, slik det gjer i vår tid.

Når vêret og naturen ikkje lenger spelar ei rolle i kvardagen, blir kunnskapen om naturen også borte. Slik mistar vi også evna til å forstå naturens språk, til å snakke om han.

Skal vi snakke meir med vinden?