La oss snakke landbrukspolitikk

Debatten går for fullt med både EAT, Klimakur, NMBU og mange andre eksperter som slenger seg på banen. Rødt kjøtt er den store synderen og vi kan jo importere chiafrø og andre proteinrike delikatesser til Grünerløkka for å redde kloden.

Jeg har fulgt med mye på debatten som har holdt på en god stund og det er det samme som skjer hver gang. En ny rapport kommer og alle går av hengslende. Enten av glede eller fortvilelse. Men i disse tider med omveltninger er det vanskelig å vite hva man skal tro. Tilsynelatende alle er blitt eksperter på landbrukspolitikk. Det kan se ut som når det avholdes presidentvalg i USA hvert fjerde år og alle «USA-ekspertene» kommer ut av dvale.

I denne jungelen av kostholdsråd, kostholdsrapporter og kostholdsendringer som vi skal forholde oss til, blir det fort enkelt å gå seg bort. La oss ta noen vanlige talepunkter som det virker som har blitt misforstått:

La oss starte med Helsedirektoratets anbefalinger. Dette er et vanlig argument for å bevise at rødt kjøtt er farlig. Noen bruker dette til å vise at rødt kjøtt er den store synderen. Problemet er at det er ikke rødt kjøtt som er den store synderen i befolkningen. Det er kombinasjonen av økt inntak av sukker og mindre aktivitet som er den store utfordringen for Helsevesenet. I tillegg er Helsedirektoratets anbefalinger skrevet i 2011. Det er 9 år siden.

Et annet punkt er matsvinn. Kjetil Alstadheim harselerer med dette i Dagens Næringsliv 11.02 i innlegget «Hjelp en bonde. Kast maten!». Her er det mye å ta tak i. Jeg vet at til og med landbruket ser på matsvinn som et problem. De har tross alt jobbet et helt år for å produsere produkter som havner i søpla. I denne debatten vil jeg foreslå noe dramatisk. Noe som ikke har blitt særlig nevnt tidligere: Samarbeid. Landbruket kan nemlig gjøre noe med matsvinnet. Vi kan nemlig bruke overskudd av brød, frukt og grønt til fôr til dyra. Dermed ville vi på et vis hatt en slags sirkulær økonomi slik MDG ønsker. Det eneste problemet er at landbruket ikke får lov til dette. La oss heller samarbeide for å endre det. Her kan faktisk kjøttproduksjon være samfunnsnyttig.

Det tredje punktet er klimautfordringer. Dette er helt klart noe landbruket må ta del i. Utfordringen er utregningsmetoder hvor en ku blir sidestilt med en bil. Dette kan ikke være fornuftig. Mat er ikke det samme som fremkomstmiddel. Et fremkomstmiddel trengs kun for å bringe en person fra A til B, mens mat er overlevelse og kjøtt er proteiner og nødvendige næringsstoffer. Dermed kan vi uten problemer endre en bil, men ikke kosthold.

I tillegg er landbrukspolitikken komplisert. Det omhandler også samfunnssikkerhet. Vi kan ikke bare regne med å importere alt. Import avhenger av overskudd et annet sted. Dermed gjør vi oss avhengig av landbrukspolitikken i andre land. Noe vi ikke har påvirkning på.

La oss ha en god og faktabasert dialog. På den måten kan vi jobbe sammen mot felles løsninger.