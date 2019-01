La oss oppheve «mur-tvangen»

Trehusbebyggelsen i middelalderens europeiske byer ble etter hvert gjenstand for så omfattende branner, med så kostbare gjenoppbygginger, at det utgikk kongelige dekreter om at byene skulle gjenreises i mur.

At mur-tvangen, som ble innført for å redusere bybrannene i senmiddelalderen, skulle følge oss frem til vår egen tid, burde imidlertid ikke være noen selvfølge.

Det synes for meg underlig at vi på 2000-tallet iherdig fortsetter å bygge i betong, når bygg av tre er et langt bedre alternativ, ikke minst for klimaet. Betong og stålproduksjon til armering er svært energikrevende, og representerer digre karbonutslipp og annen forurensning. Mens fornybare materialer fra skogen vil lagre sitt karbon i hele byggets levetid.

Når man hvert år ser nye betong-kolosser dukke opp i landskapet som estetiske skampletter, kan man lett få inntrykk av at arkitektyrket må være blant de kjedeligste og mest fantasiløse virksomheter blant oss. I dag er det nok å skue til det nye nasjonalmuseet ved gamle Vestbanen; kulturinstitusjonen skal som kjent flytte inn i en gigantomanisk bunker hentet fra Det tredje Rikets tid.

Tenk om vi kunne slippe til kreative og miljøbevisste arkitekter; folk som har kunnskaper om naturvennlig energiforbruk og resirkuleringssystemer. Tenk hvilke storslåtte praktbygg som kunne reist seg om politikere med makt hadde bestemt at alle offentlige bygg heretter skulle bygges av norsk trevirke.

Vil ikke fremtidens bygg, enten de er boliger eller butikker, kontorer eller kantiner, institusjoner eller informasjonskiosker kunne bli estetiske blikkfang som deler av sine naturlige omgivelser, når vi omsider kan fri oss fra mur-tvangen?