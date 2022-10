Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Torsdag 29. september offentliggjorde Tine resultatet for andre tertial i år. Og ikke uventet er det nedgang i resultatet, som følge av blant annet pandemi og generelt økte kostnader. Nå er konsernsjef i Tine, Gunnar Hovland, bekymret for konkurrentenes stordrift og sentralisering.

Som øverste ansvarlig for samvirker som, ifølge seg selv, skal sørge for et levende Norge, er det naturligvis både lov og naturlig å være bekymret i disse tider. Men jeg kjenner behov for å nyansere begrunnelsen for Hovlands bekymringer.

Gunnar Hovland har ansvar for en omsetning på omkring 26 milliarder kroner. Når Hovland begrunner bekymring med «konkurrentenes stordrift og sentralisering» må vi hente frem litt fakta.

Med «konkurrentene» mener Hovland her Q-meieriene og Synnøve Finden. Med «stordrift» og «sentralisering» er jeg derimot litt usikker på hva han faktisk mener. Innenfor ost har Tine 70 prosent av markedsandelene.

Vi i Synnøve Finden, Tines største, men fortsatt lille ostekonkurrent, har 15 prosent markedsandel. Hva fabrikkene våre i Alvdal og Namsos produserer kan neppe kalles stordrift sammenlignet med Tines anlegg. Sentralisering er det i hvert fall ikke.

Siden mai har Tine omsatt for 8,5 milliarder. Det er fire ganger så mye som Synnøve Finden og Q-meieriene omsetter for på et helt år – til sammen.

Siden mai har Tine tjent 650 millioner kroner. Tine har beviselig markedsandeler som bekrefter en sterk og dominerende aktør, som nærmest er alene på markedet. Når man har påtatt seg ansvaret å sikre et levende Norge, og helst vil gjøre det alene, er det klart det er et enormt ansvar som hviler på deres skuldre.

Vi i Synnøve Finden vil gjerne bidra til å sikre et levende Norge. Vi vil gjerne bidra til mangfold i meieridisken. Til forsyningstrygghet, og til arbeidsplasser i Alvdal og Namsos. Vi vil faktisk også bidra til inntekter til Tine, fordi melka vi produserer osten på er kjøpt av dem. På den måten kan vi ta en liten flik av det enorme ansvaret, sammen med dere.

Men da må Tine faktisk ønske oss som en del av markedet, og ikke jobbe mot oss. Synnøve Finden har ikke, og vil aldri få, de samme musklene som Tine. For at Synnøve skal overleve, trenger vi fortsatt kompensasjonen vi får gjennom prisutjevningsordningen i dag. Bare da kan vi bidra til å støtte Tine i deres samfunnsoppdrag om å garantere for et levende Norge.