La det ikkje vere noko tvil – for Bondelaget er inntektsmålet avgjerande

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I debattar i sosiale medier møter tillitsvalde i Bondelaget påstandar om at vi står med lua i handa og ikkje krev meir enn vi trur vi kan få, og no altså at vi krev for mykje og legg lista for høgt, som Hans Bårdsgård skriver i Nationen.

Les også: Nå gjelder det å holde inntektsfokus

Det skal ikkje vere tvil om at inntekt er vårt krav nummer ein. Sjølvsagt har Bårdsgård rett i at vi også tek fram andre moment som er viktig for landbruket. Det skulle berre mangle når vi no har ei ny regjering på trappene, som legg planar for landbrukspolitikken i den neste Stortingsperioden.

Inn mot regjeringsplattforma og statsbudsjettet for 2022 har Norges Bondelag tre prioriteringar:

* Tetting av inntektsgapet gjennom forpliktande opptrappingsplan. Dette inneber mellom anna et solid løft av inntektene i jordbruksforhandlingane våren 2022, for å starte arbeidet med å komme på nivå med andre grupper i løpet av stortingsperioden.

* Kompensasjon av kraftig kostnadsvekst i tilleggsforhandlingar. Dette er berekna til 754 mill. kroner for gjødsel og byggematerialer. I tillegg er det ein kraftig auke i kostnader til elkraft, og gjødsla har fortsett å auke i etterkant av berekningane.

Annonse

* Investeringspakke med årleg løyving i statsbudsjett på 1 mrd. kroner for å imøtekomme Stortinget sitt vedtak om overgang til lausdriftsfjøs. Denne pakka med kome utanfor jordbruksoppgjeret.

Skal vi behalde jordbruksforhandlingane i framtida, må vi ha respekt for at inntektskampen ikkje vert flytta til statsbudsjettet. Difor er målet forpliktande formuleringar som gjev oss mogelegheit til å starte sjølve inntektsløftet i jordbruksoppgjeret 2022. Før den tid er det avgjerande at vi rammer inn landbruket på ein slik måte at vi ikkje legg til rette for ein massiv overproduksjon. Den faktiske inntektsauken må konkretiserast på verkemiddelnivå. Våre forslag byggjer opp under det.

Eit døme på korleis en kan auke inntektene på er å fjerne dei konkurransefremjande elementa i prisutjamningsordninga for mjølk (PU), som gjev mogelegheit for å løfte mjølkeprisen til norske bønder med 12 øre/liter. Ein aktv bruk av handlingsrommet i tollvernet gjev handlingsrom for å løfte råvarepris utan at importen aukar. Ein vesentleg auke i bruken av budsjettmidlar vil vere avgjerande for å lukkast med eit landbruk over heile landet. Ved å balansere bruken av budsjettmidlar mot «ikkje produksjonsdrivande» verkemiddel kan vi lukkast. Oppsummert må ein få på plass ein del politikk den komande tida, slik at ein er klar til inntektsløft i jordbruksoppgjeret 2022.

Når ein les Bårdsgård sin kommentar, kan ein få inntrykk av at bønder investerer i ulønsame bygg fordi dei har lyst på noko nytt. Tvert om er røynda at investering er naudsynt for at vi framover skal ha landbruksdrift i heile landet. Ei investeringspakke gjennom Statsbudsjettet løftar ikkje inntektene i landbruket, men det avlastar kapitalkostnadane til bønder som vil investere for framtida.

Vi har ei sterk forventing til at våre sentrale politikarar, som vi har treft i valkampen, har forstått oss når vi snakka om inntekt på inn- og utpust.

Kronikken er signert fylkeslederne i Bondelaget:

Elisabeth Gjems, leder Innlandet Bondelag, Jens Thori Kogstad, leder Akershus Bondelag, Håkon Haug Laa, leder Buskerud Bondelag, Trond Bjørkås, leder Nordland Bondelag, Tone Rubach, leder Troms Bondelag, Ole-Kristian Bergerud, leder Østfold Bondelag, Aslak Snarteland, leder Vestfold og Telemark Bondelag, Knut Erik Ulltveit, leder Agder Bondelag, Lise Kaldahl Skreddernes, leder Finnmark Bondelag, Konrad Kongshaug, leder Møre og Romsdal Bondelag, Marit Epletveit, leder Rogaland Bondelag, Kari Åker, leder Trøndelag Bondelag, Anders Felde, leder Vestland Bondelag