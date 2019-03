Kyst- og distriktsnæringene må styrkes

Nye særskatter på det ressursbaserte næringslivet langs kysten fremmer ikke næringsutvikling, verdiskaping, arbeidsplasser og levende lokalsamfunn.

Havet har gitt oss mat og arbeid i generasjoner. Når oljeindustrien nå trappes ned, trenger vi nye, grønne og lønnsomme havnæringer. Her er fiskeri- og havbruksnæringen er intet mindre enn et kinderegg. Næringen gir viktige inntekter, arbeidsplasser og aktivitet i distriktene. Den finansierer offentlig velferd, lokalt og nasjonalt. Derfor er det viktig at Norge som nasjon nå løfter næringen videre. Slik bidrar vi til å realisere verdiskapingspotensialet i havet gjennom bærekraftig vekst.

Fiskeri- og havbruksnæringen er allerede Norges nest største eksportnæring, og vil bli viktigere. I 2018 bidro norsk sjømat daglig med 37 millioner måltider. Våre naturgitte fortrinn, ansvarlige forvaltning og avanserte produksjon gjør at norsk fisk og teknologi kan mette stadig flere og dekke den voksende globale etterspørselen for høyverdige proteiner produsert med et lavt klimaavtrykk.

Annonse

Dette forutsetter store investeringer i teknologi og FoU. Vi vil derfor jobbe for at både fiskeriene og havbruksnæringen har rammevilkår som sikrer at overskuddet reinvesteres i det kystbaserte næringslivet. Kombinasjonen av strenge miljøkrav og sterke, kystbaserte eierskapsmiljøer muliggjør et slikt blått taktskifte.

Fiskeri- og havbruksnæringen konkurrerer i krevende globale markeder. Ny teknologi muliggjør havbruksproduksjon i stadig nye land, også på land. En grunnrenteskatt på havbruk vil svekke Norges konkurransekraft betydelig, og undergrave kystens viktigste fremtidsnæring. Derfor ber vi våre partiers landsmøter om å si nei til en grunnrenteskatt allerede nå.

Noen hevder vi bør vente på NOU-utvalget som nå utreder skattespørsmålet. Vi mener det er en avsporing. Før det første er det ingen grunnrente i havbruk. For det andre er det viktig at vi sender et kraftfullt signal til næringen, lokalsamfunnene og arbeidstakerne allerede nå om at havbruk er en fremtidsnæring vi skal satse på.

Det er derfor helt legitimt at partiene diskuterer skattlegging av havbruksnæringen allerede nå. Og det er riktig å si nei til grunnrentebeskatning. På denne måten legger vi grunnlaget for en offensiv satsing på det kystbaserte næringslivet. Det vil trygge velferden også for kommende generasjoner.