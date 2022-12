Kyr, sau og geiter er ingen klimaverstingar

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er lett å gå seg vill når ein ikkje har nok kunnskap om fotosyntesen eller CO2, koldioksid assimilasjonen. Dette er grunnlaget for alt høgare liv på jorda, der grøne planter bygger opp gras, frukt, korn og ja all mat for menneskje og dyr, med hjelp av solljoset, CO2 frå lufta, vatn og andre næringsstoff i jorda.

All plantekost desse dyra et, er det plantene som har produsert takk vera fotosyntesen. Ei høyavling på til dømes 750 kilo turrstoff (avling per daa) bind 1100 kg CO2 og skil ut 800 kg surstoff. Dersom denne avlinga ligg å rotnar eller blir brent så går all CO2 tilbake til lufta. Det same med beitegras på fjell og vidde.

Men dersom kyr, sauer eller geiter blir fôra med dette går også CO2 tilbake til lufta, men me får mjølk, kjøt, huder, skinn og ull. Ein del av CO2 blir utskild som metan. Metanet skal vera så frykteleg skadeleg for klimaet slik FN sitt klimapanel påstår, men det er berre 0,00018 prosent i atmosfæren. Kor mykje av dette kjem frå norske drøvtyggarar? Dessutan blir metanet nedbroten etter 9–12 år.

På husdyrbruk med kyr, sau og geiter, aukar moldinnhaldet i jorda. Dette er ufordøyelege planterestar som bygger opp matjordlaget og lagrar karbon i jorda. Desse dyra er klimanøytrale sjølv om ein trur på CO2 som ein klimaskadeleg gass.

Noreg har berre 3 prosent av arealet som dyrka jord. Det meste av dette, cirka 2/3, er grasland. I tillegg har me svært store utmarksareal som berre beitedyr kan nytte. Utmarksbeite er ein svært viktig resurs. Meir enn nokon anna er det berekraftig. Det treng ikkje å gjødslast. Det er like godt år etter år. Ja, gjennom hundrevis av år har desse beita vore bruka.

I 2006 hadde Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning og Senter for matpolitikk og marknad ei forskingsoppgåve om verdien av fôr frå utmarksbeite. Konklusjonen var at beitedyra ut frå produksjon av kjøt, mjølk, foster og livnæringsfor åt opp (hausta) cirka 800.000 fôrenheter (f.e) (1 f.e.= 1 kg bygg).

Dette er ei «nettoavling» reikna ut frå det som er produsera. Ei høyavling eller kornavling vil få svinn før dyra har nyttiggjort seg desse foreiningane. Omgjort til bruttoavling vil det truleg tilsvare minst avlinga av 1.000.000 daa kornåker. Sauen tok cirka 2/3 av dette. Desse dyra er svært viktige for matforsyning i krisetider. Produkta mjølk og kjøt gir verdifullt protein og kan produserast utan kraftfôr om nødvendig.