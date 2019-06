Kyllinger er individer, ikke fabrikkvarer

Det har ikke falt i god jord hos partivenn Hans Christian Medlien, som mener vi ikke uttaler oss med fakta i ryggen når vi taler for en ny og mer dyrevennlig kyllingpolitikk.

For å oppklare atter en gang først: MDG vil ikke legge ned norsk kyllingproduksjon, men få bukt med den delen av næringa som minner mest om en industri og minst om et landbruk. Vi vil sørge for at de kyllingene vi har ansvar for, faktisk har det bra, og det er vi langt unna i dag.

I kyllingindustrien blir opptil 20.000 nyklekte kyllinger stua sammen i trange industrihaller uten naturlig dagslys, tilgang på utearealer eller mulighet til å leve gode, naturlige liv. I avlsarbeidet har prisen på kjøttet vært viktigere enn at dyra skal ha det bra, og det har ført til at dagens kyllinger vokser så fort at beina og organene ikke henger med.

Medlien trekker fram tall fra Animalia og kaller dem en nøytral bransjeaktør. De er ikke en nøytral aktør. Formålet deres er å styrke kjøtt- og eggproduksjonen i Norge. Men tallene deres stemmer: Norge er i verdenstoppen, både hva gjelder lav antibiotikabruk og lav dyretetthet i fjøsene. Men dette er ikke godt nok for en stolt landbruksnasjon som Norge. Ingen dyr har det bra nok i industrihaller, enten det er her i landet eller under enda verre kår i enkelte andre land.

Hver dag dør 12.000 kyllinger av sykdom og skade i fjøsene. Hele én av fire kyllinger opplever halthet som følge av den enorme veksten, og det er også dokumentert omfattende problemer med sviktende organer, magesår og annet.

På 1950-tallet vokste kyllinger sakte og levde 120 dager. I dag blir de 30 dager før de sendes på rullebåndsslakteriet. Veien til slakteriet er ofte lang, og tall fra kjøttbransjen selv viser at nesten en halv million kyllinger brekker en vinge i løpet av transporten, og at ytterligere halvannen million blir behandlet så røft at de brekker noe på slakterilinja.

Kyllinger skal behandles som individer, og ikke fabrikkvarer. Og bøndene skal få være bønder, og ikke fabrikkeiere. Å slutte å avle frem individer til voksesmerter, gi kyllinger et liv som er verdt å leve og slutte å presse så mange sammen at det blir umulig for bonden å ta vare på alle på en god måte, det er bare anstendighet og sunt bondevett.