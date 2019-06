Kyllingdebatten er for polarisert

Det er også motsvar frå politikarar og kommentatorar i Nationen, som aktivt nyttar stråmenn og bles opp ”avvikling” i alle overskriftar, sjølv om det faktiske, aktuelle vedtaket til MDG ikkje seier noko om dette.

Helsa til norsk kylling er på fleire måtar svært god. Produsentane slutta med bruk av narasin for fem år sidan - eit flott føre-var-bidrag i kampen mot antibiotikaresistens! Medisinbruken er jamt låg og dyra friske - eit symptom på mellom anna godt avlsarbeid og gode hygienerutinar. I tilfelle Europa skulle møte storarta kriser med pest eller antibiotikaresistens, er det bra for både Norge og Europa om me har klart å ha halde liv i bestandar av god helse, og ein praksis hjå bøndene som utelet preventiv antibiotikabruk.

Annonse

Så til velferden. Den er betre enn i typiske fjøs i Europa, samstundes langt frå velferden til dei 12 hønene eg sjølv hadde på gardstunet som barn. Kor langt skal ein strekke seg mot idealet? «Best mogleg» er det fristande å seie, men det er ein skala det er vanskelig å manøvrere heilt korrekt etter, og det kan jo alltids bli litt betre. «Eit liv verd å leve» meiner eg er eit fint minstekrav - dyret bør ha hatt eit såpass godt liv at det har hatt større glede av å leve enn om det ikkje var fødd. Sjølv tenkjer eg ein mellomting mellom dei to skisserte prinsippa ville vera ein god standard for våre produksjonsdyr.

Kor ligg ein no? Sidan 2013 har mange kyllingar mellom anna fått meir strø og fleire klatrefascilitetar, takka vere dyrevelferdsprogrammet for slaktekylling. Det er ei utvikling i riktig retning, men det er framleis mykje å gjere. Alle kyllingar bør ha tilgang til naturleg lys og uteareal. Dei bør få rote i litt grovfôr og plukke i seg litt insekt. Areal og vekst er det vanskelig å peike ut ein eintydig fasit på, men 36 kg/m2 og 1,8 kg vekt på ein månad, det er for intensivt, sjølv om det er betre enn EU. Dette vekstregimet gir ikkje garanti for å unngå skadar på bein og organ, det er for mange kyllingar som opplever slik lidelse, og det er påvist fordelaktig for både helse og velferd med større areal og saktare vekst. Ein må sjå eit godt stykke i retning krava for økologisk kylling.

Kva skal dei ete? Fyrst vil eg påpeike at kvalitetskrava til matkorn bør reduserast - mykje fullt brukeleg matkorn blir i dag klassifisert som dyrefôr. Men så kan kyllingen få det som er for dårleg for folk. Vidare er matavfall og insekt laga på matavfall døme på hyggeleg kyllingfôr, og me er på veg inn i ein spanande utvikling av proteinfôr frå trær og algar dei sikkert også kan få litt av. Det dei bør slutte å få er soya, som utgjer kring 20% av kraftfôret i dag. Ein saktevoksande kylling har lågare proteinbehov, så ein skulle ikkje trenge å fullt ut erstatte soyaen med norskprodusert protein heller. Dessutan gir ein saktevoksande kylling etter mi erfaring meir smakfullt kjøt.

Rett som det er, er svaret det same både for dyrevelferd, berekraft og kvalitet. Men eg skal vera ærleg på at ein saktevoksande kylling med eit lengre liv vil vera mindre kostnadseffektivt, og det vil krevje meir fôrressursar. Det fyrstnemnde er underordna - maten vår, framfor alt husdyrproduksjonane, må underleggast dei etiske prinsippa me skisserer om gode husdyrliv, og produserast av kvalitet som gir meirpris heller enn kvantitet som gir meirkonsum. Det sistnevnte om auka fôrforbruk ser eg som ein lei bieffekt, men naudsynt. Fôreffektiviteten kan sjølvsagt alltids betrast litt med avl og optimalisert kraftfôrteknologi, men det mest effektive fôr-inn:kylling-ut-regimet vil gå på bekostning av dyrevelferden - altså må det vike. Det finnest ingen snarveg til himmelen.