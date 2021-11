Kvote-krangel koster

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nå stiller en ny koalisjon, kalt NAPA (North Atlantic Pelagic Advocacy Group), krav om en internasjonal kvoteavtale som sikrer at bestandene fiskes innenfor vitenskapelige råd. NAPA er representert av 47 multinasjonale selskaper fra hele forsyningskjeden og over 250 milliarder euro i kjøpekraft. Løses ikke denne konflikten truer flere av disse med å stoppe å kjøpe disse artene.

For bare to år siden var de pelagiske artene makrell, sild og kolmule MSC-sertifiserte. En ettertraktet, internasjonal verifisering på at bestandene er i god forfatning, at økosystemene blir ivaretatt og at fiskeriet har en god forvaltningspraksis.

Men disse fiskeriene var sertifisert under vilkår om at det måtte komme på plass internasjonale kyststatsavtaler som definerer kvotefordelingen og som derved sikrer at bestandene blir høstet innenfor vitenskapelige råd gitt av det internasjonale havforskningsrådet (ICES). Dette har ikke skjedd, og derfor ble MSC-sertifikatene suspendert av det uavhengige sertifiseringsorganet.

Situasjonen for de pelagiske artene i Nordøst-Atlanteren har gradvis blitt til det verre siden starten av 2000-tallet, og årsaken er sammensatt. Det er uenigheter og usikkerhet knyttet til hvordan statene skal fordele den årlige kvoten mellom seg.

Klimaendringene og varmere vann gjør bildet enda mer komplisert da det har ført til endringer i utbredelse og vandringsmønster til disse artene. I tillegg fisker noen stater nå mer i internasjonalt farvann.

Etter 1997 har det kun vært fire år (2006-2009) der alle kyststatene har vært enige om fordeling av kvoter på makrell, sild og kolmule. Det er ikke inngått slike avtaler for sild siden 2012, og i 2014 kollapset en avtalt multinasjonal forvaltningsplan for kolmule.

Den siste fordelingsavtalen for makrell var inngått i 2009. Nå skriver vi 2021, og i år overskrides altså de vitenskapelige grensene for totalkvoter for disse bestandene kanskje opptil 40 prosent. Da sier det seg selv at fiskeriene er langt unna å kunne oppnå noen ny MSC-sertifisering.

NAPA tar nå til orde for en kraftig endring. Virksomheter som er involvert i innkjøp, bearbeiding og salg av sild, makrell og kolmule mener at disse bestandene må forvaltes bærekraftig. NAPA med sine medlemmer krever nå at statene forplikter seg til å samarbeide om bærekraftig forvaltning av pelagiske arter, samtidig som de tar vare på miljøet og sikrer en forsvarlig kommersiell fangst.

Flere av medlemmene, som dekker store markeder som blant annet EU, Japan, Storbritannia og Afrika, truer med å droppe fremtidige innkjøp dersom det ikke oppnås enighet om bærekraftig totalfangst av de pelagiske artene.

Ansvaret for både fisken- og næringens fremtid ligger på bordet til politikerne i alle nasjonene som fisker på disse bestandene.

I oktobers kyststatsforhandlinger ble det kjent at man heller ikke i år klarer å komme til enighet om en fordeling av kvotene som sikrer høsting innenfor vitenskapelige råd. Det som i midlertidig er positivt er at delegasjonene har blitt enige om å etablere tre arbeidsgrupper som så snart som mulig skal analysere og rapportere om utbredelse og tilgjengelighet av artene i de ulike soner.

Dette vil forhåpentligvis gi et godt grunnlag for en fordelingsavtale på alle tre artene.

Alle statene har et felles ansvar om å komme til enighet omkring kvotefordeling som er innenfor vitenskapelige råd, slik at den langsiktige bærekraften til disse viktige nøkkelartene sikres.