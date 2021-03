Kvinner er overrepresentert blant verdens småbønder og verdens fattige, og mangler i stor grad rettigheter til å eie og bestemme over jorda de arbeider på og med.

Til tross for at antallet underernærte i verden i flere tiår har gått ned, har vi de siste årene sett en økning i antallet mennesker som sulter. I 2019 led rundt 690 millioner mennesker av sult og om lag to milliarder mennesker hadde ikke tilgang på nok, sikker eller næringsrik mat.

Paradoksalt nok driver syv av ti av de som sulter i verden i dag jordbruk til eget hushold, mange av dem kvinner. Hele 60 prosent av alle som lider av kronisk sult er kvinner og jenter.

Tilgang på mat er et primærbehov som i dag er regulert av kolonialistiske handelsavtaler, private kapitalkrefter og det såkalt «frie» markedet, til fordel for prinsipper om matsuverentitet og matsikkerhet. Maten - først og fremst et resultat av det tette samspillet mellom mennesker og jorda - anses på denne måten mer enn noe annet som en økonomisk ressurs, fordelt etter kjøpekraft.

Annonse

Kvinnelige småbønder befinner seg i dag i krysningspunktet mellom kapitalismens jag etter landareal, jord og naturressurser og økende urbanisering og i stor grad mannlig fraflytting. Samtidig blir konsekvensene av verdens klima- og miljøkrise stadig større og naturkatastrofene hyppigere. På denne måten innskrenkes kvinnelige småbønder og urbefolknings handlingsrom, rettigheter og tilgang til jorda, påpeker FNs arbeidsgruppe mot diskriminering mot kvinner i lov og praksis.

Kvinners tilgang til, og rettigheter til å eie og muligheter til å bestemme over matjorda, handler derfor ikke bare om likestilling og rettferdighet, men vil være avgjørende i møte med klimaendringene i årene som kommer.

Til tross for at kvinner ofte har ansvar for å dekke familiens behov for vann, mat og energi, har de sjelden kontroll over - og i mange tilfeller innskrenket og begrenset tilgang til - disse ressursene. Hadde kvinner hatt tilgang på de samme ressursene som menn, anslår FN at mellom 100 og 150 millioner færre mennesker ville sultet i verden i dag.

Vi er nødt til å anerkjenne kvinners kritiske rolle i å sikre familiens og lokalsamfunnets matsikkerhet. Deres kunnskap om og bidrag til utvikling og klimatilpasning i jordbruket må stå sentralt i arbeidet for å løfte familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.

Kvinners rettigheter til å eie, arve, bestemme over og drive jord må sikres i både lov og praksis for å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk innen 2030.

I dag hedrer vi kvinner verden over og deres enorme innsats for verdens matsikkerhet. Klimakamp er kvinnekamp!