Kvifor ikkje ein bondeorganisasjon?

Ikkje som korkje bonde eller småbrukar av yrke, men som heile livet har levd på små gardsbruk og stelt med jorda og skogen og som over middels landbruksinteressert, som sympatisør med dei som driv i landbruksyrket, og som ihuga motstandar av sentralisering, urbanisering, bygderasering og nedbygging av dyrka jord, landbruket og bøndenes verste fiender, melde eg meg for ei tid sidan inn som medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Seinare melde eg meg ut att, av grunnar som gjeng fram av synspunkta nedanfor.

Gjennom livet har eg følgd med på kva dei to landbruksorganisasjonane, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, er talskjelder og støttespelarar for, og kva for agenda og føremål dei har.

Da har eg kome til at i hovudsak er begge organisasjonane naturleg nok opptatt av landbrukets og distriktas ve og vel og bøndenes vilkår for å kunne halde fram i yrket sitt. Berre stundom synest krava og målsetjingane noko ulike, der det i seg sjølv kan vera uheldig for måloppnåing. Men i jordbrukstingingane synest dei å stå samla om både krav, brot og bondeopprør.

Derfor spør eg meg: Treng me to organisasjonar som i hovudsak har det same føremålet og samfunnsoppdraget på vegner av landbruket og bøndene? Ein bonde er ein bonde enten han er liten eller stor, og småbrukarar er også bønder, og heiltids eller deltids utøvarar av landbruksyrket.

Eg har og inntrykk av at eigarar av relativt store gardsbruk har anna arbeid utanom garden som det småbruksbønder har. Og er det verkeleg slik at bondelaget ligg på den blågrøne sida av den politiske skalaen medan småbrukarlaget ligg på den raudgrøne sida? Eg berre spør?

For å spare ressursar både på administrasjon, på tillitsvalde og på møter, reiser og andre gjeremål kvar for seg, burde ein god og veldriven organisasjon vera nok for å kunne ivareta bøndenes interesser. Og medlemstalet ville bli monaleg større i ein slik organisasjon. Kanskje ville også jordbrukstingingane bli enklare når berre ein stor organisasjon møter staten.

Namnet er ikkje det viktigaste, men som eit kompromiss kunne namnet på ein slik felles organisasjon til dømes vera Norsk Landbrukslag. Så lenge ein tviheld opp eksistensen til to organisasjonar med felles interesser, blir gjennomslagskrafta i tingingar mindre enn om ein samlar kreftene og interessene i ein stor organisasjon.