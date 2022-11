Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I fjor kom #bondeopprør og synleggjorde kor gale det står fatt med talgrunnlaget i budsjettnemnda, med meir trøkk pressa dei også fram jamnstilling og opptrappingsplan. Noko som pressa Bollestad til å sette ned Gryttenutvalet. Ordførar rundt omkring frå det ganske land, skreiv under og støtta kampen.

I fjor haust vann dei raudgrøne valet, og jamnstilling og opptrappingsplan blei vedtatt i Hurdalsplattforma. I vinter eksploderte prisane på varer til landbruket, og regjeringa møtte bondelaga, med det dei kallar tidenes jordbruksoppgjør.

Det viste seg diverre at den innteksveksten som skulle kome etter jordbruksavtalen aldri kom, prisane har fortsatt å stige og bondens økonomi er blitt meir forverra. Gryttenutvalet kom med sin rapport, men som i viss grad kom norske bønder i møte med modeller for å få rett talgrunnlag, men som diverre svikta på å kome med gode modeller for å kunne oppnå jamnstilling, samtidig som det foreslås å ikkje ta med den lågaste 1/3 av jordbruksinntektene i totalkalkylen, det vil i stor grad seie kornbøndene og beitenæringa.

Norske bønder har snart kjempet i to år for det som er denne tids viktigste kamp for landbruket, og dersom vi taper denne kampen, så vil landbruket bestå av stadig færre bønder og truleg over litt tid, vere lik null.

I etterkant av Gryttenrapporten, var styreleiar i Tine ute og sa man ikkje måtte henge seg opp i teknikaliteter, frå Nortura har det vært ganske stille, NSG, Geno, Norsvin er alle organisasjonar som har vært stille og Tyr har påstått at Grytten svarte godt på problemstillingene.

Heile vegen har bonden kjempa for sine rettigheter og korrekte tal. Kvar er alle desse ordførarane som skreiv under opprøret i fjor. Kvar er dere no?

Kvar er Nortura, Felleskjøpet, Tine og avlsorganisasjonane våra?

KLF har vært heilt stille heile vegen, kvifor er dere det? Er dykk ikkje interessert i norske gode lokale råvarer til alle medlemsbedriftene dykkar? Eller er dere interessert i at den norske bonden skal legge heilt ned, fordi bønder ikkje klarer å dekke utgiftene sine?

NHO Reiseliv har mange turistbedrifter som medlemmer og som er heilt avhengig av dei produkta som landbruket skaper i form av kulturlandskap og lokale råvarer. Er det interessant for turistene å kome hit, når den norske bonden har avviklet og kulturlandskapet forvitrer?

Norske maskinseljerar er ei gruppe som dessverre har vært stille gjennom heile kampen, med Felleskjøpet i spissen. Kvifor engasjerer de dykk ikkje i landbrukets kamp for betre økonomi?

Dette er notidas største kamp for landbruket. Rett talgrunnlag, jamnstilling og opptrappingsplan. Denne kampen kan tapes, men har bedriftene og organisasjonane interesse av å vere så stille og la vere å støtte bondens kamp? Dersom ikkje desse organisasjonane snart engasjerer seg i denne kampen, så vil vi norske bønder berre gje opp og legge ned. Konsekvensene ser vi allereie, med større nedfrysing av storfekjøt, eit produkt det i normalår er underskot på.

Skjerp dykk! Og bli med å engasjer dykk i kampen for dei tre viktigste pilarene i norsk landbruk for tida.